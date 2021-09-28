Во вторник, 28 сентября, полицейский вертолет авиации МВД из Винницы в Киев доставил для пересадки 12-летней девочке живое сердце. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

В этом желтом контейнере, который держит наш выдающийся хирург Борис Тодуров, - сердце 38-ми летнего мужчины, который в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью.

Так, 12-летняя девочка потеряла бы жизнь, если бы орган не доставили вовремя.

Денис Монастырский отметил, что почки и печень от того же 38-летнего винницкого донора с сопровождением патрульной полиции срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц.

Ранее мы писали о том, что в Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку. Трансплантацию провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши.

Напомним, медики назвали фактор, продлевающий жизнь.

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