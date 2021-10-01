У Великобританії припинили роботу три постачальники газу та електроенергії [ Редактировать ]
Через високі ринкові ціни - у Великій Британії припинили роботу три постачальники газу та електроенергії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, компанії обслуговували понад 200 тисяч господарств. Загалом - у країні зазнали банкрутства вже щонайменше дев'ять таких підприємств.
Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
по теме
За ініціативи опозиції - столичні депутати ухвалили звернення до Нафтогазу. Вони пропонують компанії спільно розробляти родовища, аби зменшити тягар комунальних платежів для киян.
В четверг, 30 сентября, цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures вновь установила исторический рекорд
Правительство Украины, "Нафтогаз" Украины и Ассоциация городов подписали Меморандум о взаимопонимании
В міськраді розробили поетапний план відключення багатоповерхівок і пропонують кожному містянину стати автономним і обладнати власну квартиру котлом.
Queen заснували рівно 50 років тому. Кожне десятиліття має власні атрибути, тому магазин поділили на п'ять відділів.