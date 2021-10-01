Британці змінюють постачальників електроенергії та газу [ Редактировать ]
Через високі ринкові ціни - у Великій Британії припинили роботу три постачальники газу та електроенергії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, компанії обслуговували понад 200 тисяч господарств. Загалом - у країні зазнали банкрутства вже щонайменше дев'ять таких підприємств.
Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
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Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
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