На Донбасі мінометним вогнем накрили мирну Авдіївку! Обстріли пошкодили житлові будинки, жертв серед цивільних немає. Однак ворог поранив двох наших бійців. Їх уже ушпиталили.

Стан одного пораненого - середньої тяжкості, іншого -задовільний. Більше про ситуацію на фронті розкаже Руслан Смєщук.

Домінуючі висоти навпроти Горлівки. Саме окуповане місто - на горизонті. На перший погляд, усе доволі мирно. Але що ближче до лінії зіткнення, то гарячіше.

Внизу лабіринт із окопів, укріплень та покинутих будинків. Кожен метр - під прицілом. Оскільки позиції тут практично впритул одна до одної.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

Бувають безпілотники прилітають, крупнокаліберні кулемети, протитанкові станкові гранатомети стріляють. Звичайні гранатомети.

Доки працюємо - періодично чуємо вибухи. Цілковитої тиші тут немає апріорі. Клопоту додають і квадрокоптери супротивника. Ті їх переробили з цивільних на ударні. Тож з неба очей спускати не можна.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Безпілотники літають якщо низько, то намагаємося збивати, а на великій висоті, то можуть нести щось незрозуміле, то ховаємось по окопах та бліндажах.

Минулої доби ворог 13 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Один боєць загинув, ще один зазнав поранення. А це вже прифронтовий Торецьк. Тут десята гірсько-штурмова бригада сьогодні відзначає шосту річницю від дня свого створення. "Едельвейси" - саме так їх називають у війську.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми дуже підготовлені, тому, можливо, через це нас ставлять на такі напрямки, бо знають: ми це витримаємо і покажемо результати.

Олександр Павлюк, командувач операції Об'єднаних сил:

Я брав участь у створенні бригади, той колектив був маленький і майже з нічого вдалося створити таку потужну бригаду...

Військовиків-едельвейсів нагородили відзнаками. І вже за кілька годин вони знову повернулися на передову.