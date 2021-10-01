На Донбасі агресор поранив двох українських бійців [ Редактировать ]
На Донбасі мінометним вогнем накрили мирну Авдіївку! Обстріли пошкодили житлові будинки, жертв серед цивільних немає. Однак ворог поранив двох наших бійців. Їх уже ушпиталили.
Стан одного пораненого - середньої тяжкості, іншого -задовільний. Більше про ситуацію на фронті розкаже Руслан Смєщук.
Домінуючі висоти навпроти Горлівки. Саме окуповане місто - на горизонті. На перший погляд, усе доволі мирно. Але що ближче до лінії зіткнення, то гарячіше.
Внизу лабіринт із окопів, укріплень та покинутих будинків. Кожен метр - під прицілом. Оскільки позиції тут практично впритул одна до одної.
Артем, військовослужбовець Збройних сил України:
Бувають безпілотники прилітають, крупнокаліберні кулемети, протитанкові станкові гранатомети стріляють. Звичайні гранатомети.
Доки працюємо - періодично чуємо вибухи. Цілковитої тиші тут немає апріорі. Клопоту додають і квадрокоптери супротивника. Ті їх переробили з цивільних на ударні. Тож з неба очей спускати не можна.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Безпілотники літають якщо низько, то намагаємося збивати, а на великій висоті, то можуть нести щось незрозуміле, то ховаємось по окопах та бліндажах.
Минулої доби ворог 13 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Один боєць загинув, ще один зазнав поранення. А це вже прифронтовий Торецьк. Тут десята гірсько-штурмова бригада сьогодні відзначає шосту річницю від дня свого створення. "Едельвейси" - саме так їх називають у війську.
Микита, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми дуже підготовлені, тому, можливо, через це нас ставлять на такі напрямки, бо знають: ми це витримаємо і покажемо результати.
Олександр Павлюк, командувач операції Об'єднаних сил:
Я брав участь у створенні бригади, той колектив був маленький і майже з нічого вдалося створити таку потужну бригаду...
Військовиків-едельвейсів нагородили відзнаками. І вже за кілька годин вони знову повернулися на передову.
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Це військовослужбовець Олексій Стрижак з Дніпропетровської області. І вже сьогодні у війську - двоє арміців з вогнепальними пораненнями. Зранку ворог поновив атаки із забороненого озброєння.
У Міністерстві оборони повідомляють, що незаконні збройні формування лише двічі порушили режим припинення вогню.
Загалом за попередню добу - 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.
Напередодні зафіксовані два порушення режиму тиші. Українські позиції поблизу Кам'янки супротивник накривав із заборонених мінометів 120 калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї.
Надвечір ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів накривав Новомихалівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано один обстріл з боку окупантів.