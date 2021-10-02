Затримання Саакашвілі стало головною темою як і для України, так і для Грузії.

Затриманий у Грузії Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування і вимагає зустрічі з консулом України. Політик уже добу як у тбіліській в'язниці. І сьогодні йому до попередніх звинувачень прокуратура висунула нове - незаконний перетин кордону.

Тим часом дипломати двох країн узялися рятувати дружні відносини та розплутувати політичний клубок. Чи вдасться їм це? І чи не посваряться? Розповість Ольга Жидецька.

Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого, не бійтеся і ви.

З цього відеозапису все й почалося. Міхеіл Саакашвілі прилетів у Грузію і звернувся до нації. Що його затримають після цього - сумніву не було. А далі спецоперація, брифінг прем'єра про результати і Саашкашвілі - за ґратами.

Затримання Саакашвілі стало головною темою як і для України, так і для Грузії. В офісі українського президента заявили: тоном і заявами Грузії не задоволені.

... Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають у Грузії щодо можливого розвитку ситуації. Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина.

Українське МЗС направило лист-вимогу допустити до Саакашвілі консула. І покликало на розмову тимчасового повіреного Грузії. Той у відповідь розтлумачив, які статті інкримінують затриманому колишньому президентові. До вироків у справах про незаконне помилування силовиків та побиття депутата, а також звинувачень у розтраті та розгоні акцій протесту додалася справа і про незаконний перетин кордону.

Олег Ніколенко, речник МЗС України:

Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеіла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги.

Водночас українське МЗС наголошує: у внутрішні справи Грузії не втручається. У Тбілісі ж кажуть: занепокоєння Києва розуміють, адже Саакашвілі має український паспорт. Тож ділитимуться всією інформацією. До всього міністр закордонних справ Грузії сподівається, що ця справа на взаємовідносинах країн не позначиться.

Давид Залкаліані, міністр закордонних справ Грузії:

Спокійно, мирно ми дамо роз'яснення з усіх питань. І наші відносини з Україною так само розвиватимуться, як розвивалися до цього. Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною.

Разом із тим повернення Саакашвілі на батьківщину підігріло й без того напружену політичну ситуацію в країні.

Опозиція, ідейним лідером якої є одіозний колишній президент, розглядає це як нагоду мобілізувати протестні настрої та скористатися цим. Бо якщо партія влади отримає на місцевих виборах менше ніж 43% підтримки, це стане приводом для розпуску парламенту.

Ніка Меліа, лідер Об'єднаного національного руху Грузії:

Сьогодні правда візьме гору над режимом олігархії. Я ще ніколи не був таким упевненим у майбутньому цієї країни. Треба зачекати декілька годин і вся міжнародна спільнота, і грузинське суспільство переконаються в тому, що я зараз кажу.

З іншого боку провладна "Грузинська мрія" отримала нагоду показати: її рука тверда і покарання невідворотне навіть для посадовців найвищого рівня.

Каха Каладзе, міський голова Тбілісі, член партії "Грузинська мрія":

Міхеіл Саакашвілі винний. І природньо, що він понесе відповідальність за скоєне.

Затриманий Міхеіл Саакашвілі оголосив себе політв'язнем та розпочав голодування. За двома вироками грузинських судів він має відбути за ґратами 6 років.