Ніколя Саркозі засудили до одного року за гратами [ Редактировать ]
Експрезидента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у незаконному фінансуванні своєї виборчої кампанії 2012 року. Вердикт суду - рік за ґратами.
Утім покарання він відбуватиме вдома, таке дозволено, але носитиме електронний браслет. Своєї провини Саркозі не визнає - мовляв, не контролював виборчі витрати. Для 66-річного експрезидента це вже другий судовий вирок за поточний рік.
Навесні феміда присудила йому три роки за ґратами у так званій справі щодо "прослушки". Ніколя Саркозі та його адвоката визнали винними у спробі незаконно отримати інформацію щодо розслідування іншої справи - стосовно незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року.
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