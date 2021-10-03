Експрезидента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у незаконному фінансуванні своєї виборчої кампанії 2012 року. Вердикт суду - рік за ґратами.

Утім покарання він відбуватиме вдома, таке дозволено, але носитиме електронний браслет. Своєї провини Саркозі не визнає - мовляв, не контролював виборчі витрати. Для 66-річного експрезидента це вже другий судовий вирок за поточний рік.

Навесні феміда присудила йому три роки за ґратами у так званій справі щодо "прослушки". Ніколя Саркозі та його адвоката визнали винними у спробі незаконно отримати інформацію щодо розслідування іншої справи - стосовно незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року.