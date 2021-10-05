В Каліфорнії встановлюють загорожі для збирання нафти [ Редактировать ]
На Каліфорнійському узбережжі встановлюють плавучі загорожі для збирання нафти. Надзвичайники намагаються зменшити наслідки масштабного розливу, який спричинив екологічну катастрофу.
Слідство з'ясовує причини аварії на підводному трубопроводі, що перекачував нафту з бурової у Тихому океані. Попередньо, нафтогін міг пошкодити невдало опущений корабельний якір.
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Через прорив трубопроводу від бурової вишки в океан вилилося 3 тисячі барелів нафти.
Через прорив трубопроводу від бурової вишки в океан вилилося 3 тисячі барелів нафти.
Пляжі вздовж узбережжя забруднені. На берег викинуло мертву рибу та птахів. Причину аварії з'ясовують.
В океан попали около трех тысяч баррелей
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