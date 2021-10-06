В Україні не можна спалювати сухостій

Полювання на паліїв. Держ-еко-інспекція розпочала рейди селами: шукають тих, хто незаконно спалює траву. Торік саме через це почалася масштабна пожежа в Чорнобильській зоні. Чи багато порушників виявили? І що їм загрожує - знає Даніїл Снісар.

Масштабна пожежа і непоправна шкода, - як для природи, так і для людей.

Там, чотири, п'ять і там оті всі. Десь десять згоріло хат.

Великий вогонь, який торік охопив Чорнобильську зону знищив сотні гектарів лісу, завдав збитків державі на десятки мільйонів гривень.

І як згодом з'ясували правоохоронці, причиною могло стати випадкове багаття, яке за традицією палять селяни, прибираючи власні городи. Відтоді - палити сухостій в Україні заборонили, а штрафи за це - відчутно збільшили.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Раніше за розпалювання ось такого багаття на власному городі - треба було викласти 170 гривень штрафу. Зараз власнику угіддя доведеться заплатити вже від трьох тисяч гривень.

Та чи лякають штрафи - людей? І чи перестали вони розводити багаття у своїх дворах? Разом із Державною екологічною інспекцією ми йдемо у рейд по селах навколо столиці.

Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції:

По виявленню підпалювачів сухої рослинності, залишків рослинного покриву, таких підпалів, що прямо заборонено статтею адміністративного кодексу, кодексу про адмінправопорушення на фізичних осіб, яка передбачає штрафні санкції від трьох до шести тисяч, на юридичних осіб - до 20 тисяч гривень.

На першого порушника, ми натрапили у селі Крушинка. Олександр якраз наводив лад на присадибній ділянці, а усі бур'яни - вирішив спалити. Інспектори складають на чоловіка протокол. Зі штрафом Олександр не погоджується. Каже, що не має грошей на вивезення сміття.

Олександр, порушник:

Ну, рахуйте: тисяча гривень машина грузова. Хто її буде складать? - заплати ще. А машина тут не одна. І те що, компостні ями там робить, розповідають - це не вихід.

Сергій Гандрибура, державний інспектор з охорони довкілля:

Так історично склалося, що багато людей не знають, що не можна спалювати суху рослинність. Адмінкодекс не передбачає попередження по даній статті.

Рухаємося далі - по одеській трасі й помічаємо чергових порушників. Двоє чоловіків, розпалили вогнище на узбіччі дороги.

Ми по гриби приїхали, там гриби збирали, Ну й розпалили костьор. Ну хотіли кусок м'яса засмажити.

Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції:

Наші превентивні дії, превентивні дії органів національної поліції, держекоінспекції, органів ДСНС, надзвичайників саме мають бути спрямовані на те, щоб такого не допустити. Друга складова - це екологічна складова. Як я казав - це пошкодження екосистеми, це ризики для нашого з вами здоров'я. На сьогодні ми маємо такий період, як пожежонебезпечний, так і період підпалів сухої рослинності. Ми щороку проводимо такі рейди.

За останні дев'ять місяців притягнули до відповідальності близько 400 адмінпорушників, які сплатили, загалом, майже мільйон гривень штрафів.