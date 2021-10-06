Як змінити судову систему - і при цьому не втратити її незалежності? Про це сьогодні говорили у Вищій раді правосуддя.

Там заявили, що зараз відбувається цілеспрямована дискредитація суддів. Окрім того, до самої реформи є запитання. За словами, виконувача обов'язків Голови Вищої ради правосуддя, зміни відбуваються безсистемно. Крім того, пан Мaловацький не згоден із тим, що вирішальну роль при формуванні ВРП та Вищої кваліфікаційної комісії суддів віддали міжнародним експертам.

Олексій Маловацький в.о. Голови Вищої ради правосуддя:

Оскільки ми знаходимося у процесі реформування і знову спостерігаємо достатньо агресивну риторику з приводу того, наприклад, що рада суддів блокує судову реформу. Хочу повідомити що більше як два тижні тому виконуючий обов'язки ради правосуддя призначив українських, іноземних експертів у комісію з добору членів вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Поряд з тим, протягом цього періоду іноземні експерти не зв'язалися з секретаріатом вищої ради правосуддя.

Марина Ставнійчук, голова Комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України: