Які результати реформування судової системи України? [ Редактировать ]
Як змінити судову систему - і при цьому не втратити її незалежності? Про це сьогодні говорили у Вищій раді правосуддя.
Там заявили, що зараз відбувається цілеспрямована дискредитація суддів. Окрім того, до самої реформи є запитання. За словами, виконувача обов'язків Голови Вищої ради правосуддя, зміни відбуваються безсистемно. Крім того, пан Мaловацький не згоден із тим, що вирішальну роль при формуванні ВРП та Вищої кваліфікаційної комісії суддів віддали міжнародним експертам.
Олексій Маловацький в.о. Голови Вищої ради правосуддя:
Оскільки ми знаходимося у процесі реформування і знову спостерігаємо достатньо агресивну риторику з приводу того, наприклад, що рада суддів блокує судову реформу. Хочу повідомити що більше як два тижні тому виконуючий обов'язки ради правосуддя призначив українських, іноземних експертів у комісію з добору членів вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Поряд з тим, протягом цього періоду іноземні експерти не зв'язалися з секретаріатом вищої ради правосуддя.
Марина Ставнійчук, голова Комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України:
Створена сьогодні, з одного боку публічна атмосфера, не те що недовіри до судової влади, а створена атмосфера повної неповаги й зневіри в суспільстві, з точки зору функціонування судової влади.
по теме
Во вторник, 28 сентября, в украине прошла презентация мобильного приложения "еСуд"
У Кабміні вважають - Україна виконала всі вимоги для траншу за програмою "стенд бай".
Торік саме через це почалася масштабна пожежа в Чорнобильській зоні.
Ухоженные волос всегда придают девушке особый шарм. Для этого за ними всегда нужно следить
Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані.