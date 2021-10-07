Місію Росії у Брюсселі скоротили вдвічі [ Редактировать ]
У НАТО вирішили вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі. А саму місію скоротили удвічі - до десяти посад. В Альянсі заявили, що ці люди були неоголошеними офіцерами російської розвідки.
І додали - політика НАТО щодо РФ залишається послідовною, відповідно до агресивних дій з боку Росії. Водночас у Брюсселі наголосили: залишаються відкритими до конструктивного діалогу з Москвою.
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Одягатися тепліше та платити за електрику й опалення удвічі більше. До такої зими вже готуються жителі деяких європейських країн.
Німецький регулятор поки що не поспішає. Там вимагають від компанії Nord Stream документів, які б підтвердили відповідність енергетичному законодавству ЄС.
Кулеба також додав, що європейські політики, цитую, "навіть у найстрашніших снах не можуть уявити, що Росія може їх кинути й заморозити будинки, фабрики чи заводи".