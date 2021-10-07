У НАТО вирішили вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі. А саму місію скоротили удвічі - до десяти посад. В Альянсі заявили, що ці люди були неоголошеними офіцерами російської розвідки.

І додали - політика НАТО щодо РФ залишається послідовною, відповідно до агресивних дій з боку Росії. Водночас у Брюсселі наголосили: залишаються відкритими до конструктивного діалогу з Москвою.