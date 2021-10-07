І до головної політичної події дня. Верховна Рада - офіційно без голови. Депутати монобільшості, за підтримки інших фракцій, відправили Дмитра Разумкова у відставку. От тільки нового керманича обрати поки що не спромоглися. За спікеріадою стежила Ксенія Барвіненко.

Ще якихось два роки тому ....

Дмитро Разумков - голова партії "Слуга народу"

А вже сьогодні....

Дмитро Олександрович відступив від принципів і більше не є членом нашої команди.

"Слуги" згадали всі "гріхи" Разумкова. І неголосування за санкції на РНБО, і непризначення голови апарату парламенту.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

У партії та виборців є безліч запитань до роботи голови парламенту. Чому ви не підтримували санкції на Раді національної безпеки та оборони, чому одні комітети отримували висновки швидше, і їх закони ставили в порядок денний, а інші комітети були відкинути буквально на маргінез?

Офіційна причина відставки Разумкова - порушення регламенту, щоправда члени монобільшості трактують це по-різному.

Владлен Неклюдов, народний депутат, "Слуга народу":

Будучи спікером, неодноразово, коли чули, коли колеги з оцієї фракції ображали президента, депутатів, ви мали реагувати, робити зауваження, але жодного разу ви не припинили порушення.

А от фракції поза монобільшістю оцінили роботу Разумкова краще, ніж його колишня команда.

Ірина Геращенко, народний депутат. "Європейська Солідарність":

Він намагався зберегти мінімальну незалежність українського парламенту. Ви знаєте, сьогодні немає гідності в цьому парламенті і немає демократії, тому що звільняєте ви його на догоду "Шерханам" з Банкової.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Ви вже дійшли до ручки, бо ви вже почали поїдати "Слуги народу" - один одного, ви вже не можете зупинитися. Ми вас в наступному парламенті не побачимо, "Слуги народу". Дмитро Олександрович, до зустрічі в новому парламенті!

Відставку Разумкова підтримали 284 народних депутати, і знову голосів самих "слуг" не вистачило, тож "за" їм докинули і депутати груп "Довіра" та "За майбутнє", і частина "Голосу" та "Батьківщини". Ті, хто так вимагав відставки Разумкова, аплодують стоячи.

Аби стати головою парламенту, Разумков вийшов із фракції монобільшості, та чи залишиться позафракційним депутатом і далі, не зізнається.

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний:

Я буду будувати команду і в середині команди,і поза парламентом, на пенсію я точно не збираюся, здоров'я мені дозволяє, я буду рухатись вперед. Раніше всі що казали? Казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом, цей запобіжник ми сьогодні прибрали.

Крісло ж голови парламенту залишилось порожнім, депутати намагалися прискорити процес, але обговорити питання не встигли. Тож фінальне голосування за нового очільника Ради відбудеться завтра, найімовірніше, ним стане, поки віце-спікер, Руслан Стефанчук.