314 українців померли від коронавірусу [ Редактировать ]
В Україні понад 15 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу. 314 хворих померли від ускладнень.
Ушпиталили 3,5 тисячі людей. Найгірша ситуація на Харківщині, Львівщині та Одещині.
І упродовж кількох днів уряд вирішить, чи запроваджувати там посилені карантинні обмеження.
Щепили проти Ковіду напередодні 122 тисячі українців, повністю імунізовані - 5 мільйонів 942 тисячі.
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Основна особливість у тому, що вони не поширюватимуться на вакцинованих людей.
І доки українців вмовляють вакцинуватися хоча б однією дозою, європейцям колотимуть уже третю. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим "Пфайзером" та "Модерною", так зване "бустерне" щеплення.
Цифри ковідної статистики зростають щодня. За останню добу - понад 15 тисяч випадків ковіду. Одужало втричі менше. 341 людина померла.
Найбільше у США, Великій Британії та Туреччині. Понад 7 тисяч інфікованих померли.
Олексій Данілов презентував електронну аналітичну систему "СОТА", яка відстежує інформацію щодо перебігу коронавірусу в Україні.