Новим очільником Верховної Ради став Руслан Стефанчук [ Редактировать ]
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Нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук - став новим головою Верховної Ради України.
За його кандидатуру проголосував 261 депутат.
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