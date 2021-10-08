Подешевшав, але не значно. На європейській енергетичній біржі ціни на газ "пригальмували". Тепер тисяча кубів коштує приблизно тисячу доларів. Утім, це - все одно дорого! І це перед самим початком опалювального сезону! Як будемо зимувати? І чому ціни на газ для побутових споживачів змінюватися? Подробиці в матеріалі.

Газ - подешевшав! Відносно...

Андрій Левицький, директор ТОВ "Хмельницькгаззбут":

До 1300 євро за тисячу кубічних метрів.

Але це - теж дорого!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Європа вперше стикнулася з ціною газу, яка б'є рекорди щодня. Ми маємо в сховищах сьогодні достатній запас газу - майже 19 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб пройти опалювальний сезон.

Який розпочнеться вже з наступного тижня. У скільки він обійдеться? Хто і скільки платитиме за газ цієї зими?

Зоя Іванівна, пенсіонер:

А кто не переживает? Я пенсіонер. Конечно.

Так лаконічно Зоя Іванівна описує страхи кожного українця.

Зоя Іванівна, пенсіонерка:

С отоплением у нас проблема. Вот я, например, живу на втором этаже. Зимой у нас 16, 16 с половиной, 15. Очень и очень холодно.

Холодно у квартирі чи ні, але восени традиційно опалення дорожчало. Але цього року пані Зої хвилюватися не варто. Бо для всіх побутових споживачів діє річний тариф.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Всі члени нашої асоціації, постачальники природного газу для населення, переклали з Нафтогазом контракти. І до кінця опалювального сезону будуть забезпечені природним газом. Близько 30 постачальників, близько 30 збутів.

Тобто майже по всій країні. У клієнтів найбільшого постачальника "Твій Газзбут" ціна зафіксована - майже вісім гривень за куб.

Андрій Левицький, директор ТОВ "Хмельницькгаззбут":

Наша компанія застрахувала всіх споживачів Хмельниччини, на весь опалювальний період від здорожчання ціни. Є зафіксована ціна до кінця опалювального періоду, тобто до кінця квітня-місяця.

Вікторія Томинець, директор ТОВ "Закарпатгаззбут":

Даним контрактом передбачені достатні обсяги газу. Для забезпечення майже 267 тисяч клієнтів нашої компанії.

А як щодо інших "клієнтів"? Тобто, тих, хто гріється централізовано? Юридично, всі теплокомуненерго - отримують газ за промисловим тарифом. А той вище, ніж для побутових споживачів. Тож виникає запитання: чи зростатимуть ціни на тепло та гарячу воду?

Володимир, киянин:

Я думаю что нет, если там меморандум. Плюс какой-то здравый смысл срабатывает.

Пан Володимир мав на увазі рішення, яке ухвалили на Конгресі місцевих та регіональних влад. Минулого тижня на засіданні підписали меморандум між місцевими владами та Нафтогазом. Якщо коротко, то вартість опалення не зміниться.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні на цьому засіданні, між урядом нашої держави, між НАК Нафтогазом, асоціацією міст України й нашим конгресом, місцевих та регіональних влад - ми підписуємо меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону, тарифи на тепло, на гарячу воду, для населення - не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога. Я думаю, що люди цього чекали.

Пану Володимиру опалення обходиться у дві з половиною тисячі на місяць. Тарифи підвищувати в платіжках споживачів - не планують. Ціна газу для бюджетної сфери, за меморандумом, становитиме 13,50 за куб.