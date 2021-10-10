Починаємо випуск із політичного розлучення року. Дмитро Разумков більше не спікер і не член "команди". Тепер він - рядовий позафракційний депутат. Із великими політичними амбіціями, але з ризиком втратити мандат!

Узагалі спікеріада тривала цілий тиждень. І весь цей час парламент був фактично заблокований. Бо спершу Разумкова усунули від ведення засідань, потім звільнили. А вже у п'ятницю в порожнє спікерське крісло посадили Руслана Стефанчука. Опозиційні фракції кадровими іграми "слуг" обурені. Мовляв, це все ознаки узурпації парламенту. При цьому "Батьківщина" таки докинула голосів ЗА відставку.

Як усе відбувалося? Що передувало розлученню? І чому з президентської команди пішов той, хто першим вів її у парламент. Про все це - далі.

На українській політичній шахівниці спікери рідко досиджували всю каденцію. Це вдалося лише Володимиру Литвину та Олександру Морозу. При чому, двічі.

Дмитро Разумков очолював Раду доволі довго - 770 днів. Але став єдиним, за останні 20 років, кого скинули з посади свої ж.

Про те, що політичний годинник відбиває останні дні, було відомо ще за кілька тижнів. Спершу про це говорили на рівні кулуарних чуток. Та поворотним моментом став... Трускавець.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо ми боремось з олігархами, все дуже просто, якщо не підписуєте - шукайте іншу команду. Якщо ви вкладаєте своє життя в боротьбу з людьми, які робили все, аби ми не були єдиною країною, якщо ви підтримуєте санкційну політику, я можу вас підтримати.

Як так сталося, що з крісла другої людини в державі Дмитро Разумков вилетів всього лише за один тиждень? І навіть може втратити мандат! Чи є в нього шанс повернутися на політичний Олімп? Ми проаналізуємо його останні дні при владі, шлях у велику політику і причини, які призвели до політичного розлучення року.

Понеділок. До відставки Разумкова 4 дні. Спікер робить останню спробу втриматися на посаді.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України (2019-2021):

Була запропонована зустріч з фракцією "Слуга народу", я отримав офіційний лист про відмову.

А вже наступного дня, у вівторок, "слуги" разом із депутатами «Довіри» та «За майбутнє» ідуть ва-банк. Спікера усувають від ведення засідань на два дні. Офіційна причина - порушення Разумковим регламенту!

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Було недотримано вимог частини 4 статті 73 вимог ВРУ у зв'язку з його відмовою ставити на голосування пропозиції по розкладу пленарних засідань на 5-8 жовтня 2021 року.

Хоча опозиція якраз завжди хвалила Разумкова за повагу до регламенту!

Софія Федина, народний депутат, "Єропейська солідарність":

Відсторонення Разумкова перше на два дні, воно теж з порушенням регламенту, бо на засіданні Разумков не здійснив ніяких порушень.

Зрозуміло, що це було прелюдією до головного акту. Разумкова виключають з партійних чатів, і призначають день його звільнення. Попри незгоду опозиції.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Запустити лічильник, щоб в четвер голосувати за це питання.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Попытка дальнейшая создать ручной парламент, сделав его филиалом Офиса Президента, и мы естественно не поддерживаем это решение, мы голосовали против, фракция "Слуга народа" проголосовала две групы, которых они материально к себе приблизили или другими аргументами.

До четверга Радою по черзі керують Руслан Стефанчук та Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Це не найбільш приємна пропозиція у моєму житті, але хтось повинен це зробити і я готовий. "Партия сказала: надо, - Комсомол ответил: есть!"

Але фактично робота під куполом на паузі. Опозиція обурюється: мовляв, через спікеріаду депутати закинули важливі питання.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ви всі прекрасно чули таку гучну заяву екс-керівника Нац "Нафтогазу" про те, що собівартість українського газу - одна гривня, а продають по 8 гривень. Я не розумію, чому парламент мовчить?

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

На жаль, ми втрачаємо цілий парламентський тиждень, а я нагадаю, що у нас великі гроші для підприємців, гроші для субсидій, питання коронавірусу, але тим не менш зараз парламент буде заблокований.

Але в монобільшості план на тиждень інший - відставка спікера. І вже у четвер з "холодної регламентної війни" вона переходить у гарячу фазу. Разумкову згадують усе:

Владлен Неклюдов, народний депутат, "Слуга народу":

Будучи спікером неодноразово, коли чули, коли колеги з оцієї фракції ображали президента, депутатів, ви мали реагувати, робити зауваження, але жодного разу ви не припинили порушення.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Чому одні комітети отримували висновки швидше, і їх закони ставили в порядок денний, а інші комітети були відкинути буквально на маргінез. Чому ви не підтримували санкції на Раді національної безпеки та оборони?

А ще дорікнули... політичним досвідом. Мовляв, у монобільшості - нові обличчя, а Разумков має солідний бекграунд. Значить його амбіції вищі за командні.

Справді, Дмитро Олександрович у політиці людина не нова. Починав із "Молодих регіоналів". Далі працював на різних невисоких посадах у Кабміні, був радником губернатора Кіровоградщини і директором фірми з політичних консультацій.

Його пов'язували з екс-віце-прем'єром Сергієм Тігіпком, якого буцімто добре знав покійний батько Олександр Разумков, який у середині 90-х працював помічником Леоніда Кучми та заступником секретаря РНБО.

Разумков-молодший на серйозну політичну сцену вийшов у 2019.

Володимир Зеленський, кандидат на посаду президента України:

Ми з цими людьми будемо будувати Україну: сильну, потужну, свободну Україну. Дмитро Разумков. Трішечки красивіший за мене. Питання внутрішньої політики.

Вибудовувати внутрішню політику Разумков почав у штабі Зеленського. Тоді його називали одним із головних ідеологів "слуг", ньюзмейкером та одним з найбільш наближених осіб майбутнього президента.

Разом із тодішнім керівником штабу - Олександром Корнієнком він проводить усі з'їзди партії, представляє і навіть розважає майбутню команду.

Олександр Корнієнко, заступник голови партії "Слуга народу":

Дмитро Разумков, голова партії "Слуга народу":

О.Корнієнко: Нас тут попереджали, що сцена може витримати не так багато людей. - Д.Разумков: Але будемо сподіватись на краще.

У Раду Разумков йде як голова партії та її перший номер. І після перемоги отримує крісло спікера.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Я вам дуже вдячний за підтримку. Я сподіваюсь, що ми будемо парламентом, який буде працювати на інтереси держави.

До 2021 серйозних претензій до Разумкова не було. Принаймні у публічну площину їх не виносили. Аж поки на початку року між спікером та ЗЕ-командою не пробігла перша чорна кішка.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Чому ви не підтримували санкції на Раді національної безпеки та оборони?

Йдеться про закриття трьох каналів. Разумков вважав, що це прерогатива суду. Другим каменем спотикання стала деолігархізація. Цей законопроект він відкрито критикував, говорив, що складати реєстр олігархів має не РНБО, а НАЗК. І навіть відправив документ до Венеційської комісії. І саме тоді крісло спікера остаточно похитнулось.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України (2019-2021):

Існують якісь розмови, там хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки.

Політичні аналітики відкрито заявляли: спікер грається з вогнем. Бо президент попереджав: блокувати деолігархізацію не дозволить нікому.

Володимир Зеленський, президент України:

Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати, або домовитись з депутатами українського парламенту щодо цього закону - у мене буде одне запитання і це запитання щодо статусів олігархів, які буде винесено на всеукраїнський референдум.

У результаті - в переддень його 38-го дня народження, 284 депутати "подарували" Разумкову відставку. "Слуги", "Довіра" та "За Майбутнє" і частина "Голосу". І найцікавіше - "Батьківщина"! Фракція, яка підтримувала Разумкова, зрештою сказала так його звільненню.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Дмитро Олександрович, до зустрічі в новому парламенті!

Після кульмінації - останній акт. Призначення нового спікера. Хоча дійових осіб, тобто претендентів на крісло, аж п'ятеро: Гео Лерос, Железняк, Зінкевич, Гончаренко і Стефанчук, інтриги немає жодної.

Наступного тижня мають визначитися із віце-спікером. І тут теж інтриг мало, хоча й два претенденти на посаду: голова партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко та депутатка від "Євросолідарності" Софія Федина.

Сам Разумков став позафракційним депутатом. Слуги попередили, що його можуть ще й позбавити мандата. Та за нього - він обіцяє боротися. І й відверто заявляє: з великої політики йти не збирається.

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний: