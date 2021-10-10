У чому сила жінок? І чому гендерна рівність це не лише світова мода, а політична доцільність. Бо успішні лише ті країни, де в органах влади не менше 40% жінок! Цього тижня відбувся "Київ Глобал Саміт". У ньому взяли участь понад 900 українських та зарубіжних гостей. Говорили про посилення впливу жінок, зокрема і в питанні миру.

Інклюзивна політика, мир, безпека та майбутнє після пандемії. Обговорити всі ці теми зібралися члени європарламенту, українські депутати, бізнесмени та найвпливовіші жінки країни.

Наталія Королевська, народний депутат, ініціаторка Національної платформи "Жінки за мир":

Саймонт писал: "Лидерство - это не о следующих выборах, это о следующих поколениях. Давайте честно, вот если станет вопрос спасения мира, нам важно будет с вами кто это сделает - мужчина или женщина? Уверена, что нет. Но я вот больше бы доверила это женщине.

Стен Ньорлов, голова офісу Ради Європи в Україні:

У Верховній Раді жінки становлять тільки 21 відсоток. Тому роботи ще багато. Минулого тижня вийшов відомий журнал "Економіст", в якому йдеться про те, що саме у тих країнах, де жінок, які ухвалюють рішення, менше ніж сорок процентів, багато проблем.

Європейські гості присутні в залі особисто, і віртуально. По відеозв'язку підключилися спікерки з Італії, Мальти, Албанії, Австрії... Підтримали жінок і чоловіки.

Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

То, что женщины стали локомотивом движения "За мир", это произошло не сегодня, не вчера, а уже больше семи лет, это очень важно, поскольку голос женщин он наиболее слышим, когда идет вопрос о войне и мире.

Сприяти відновленню миру та ліквідації бідності. Ці задачі жінки-лідерки порушують не вперше. І певні результати вже є. Так, "Київ Глобал Саміт" отримав нагороду за допомогу тим, хто постраждав під час бойових дій.

Юлія Льовочкіна, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Для Украины важно, чтобы как можно большее количество женщин участвовали в принятии государственных решений, я считаю, что это позволит сбалансировать политику, сделать ее более социальной, более мирной и более направленной на интересы людей.

За підсумками дискусії учасники підписали декларацію про створення Коаліції дій - іноваційного партнерства політиків, бізнесменів і громадських діячів.