Українці відмовляються від централізованого опалення! І щороку таких людей більшає. Чому хочуть автономно опалювати свої оселі? І чи справді це економніше? З'ясовували наші кореспонденти.

От є платіжка за лютий, за якою ми заплатили шість із половиною тисяч. Це тільки за тепло...

Франківчанка пані Ілона показує свої торішні платіжки за тепло. Суми космічні. Цього року, прогнозує, будуть ще вищі. Тож жінка ще влітку відключилася від централізованого опалення.

Ілона Небо, жителька Івано-Франківська:

На індивідуальне ще не заробили грошей. Кредит такий великий брати теж не хочемо. Ми хочемо за цей рік відкласти, бо це десь 150 тисяч треба, тому ми у двох кімнатах поставимо калорифери й так цю зиму протягнемо.

У будинку, де живе Ілона, від централізованого опалення вже відключилися понад половину мешканців. І чим більше сусідів переходили на індивідуалку, тим дорожчою ставала послуга для неї.

Ілона Небо, жителька Івано-Франківська:

Ми п'ятий поверх на центральному теплі, чотири поверхи відключені… Як нам пояснювали, ми ще платимо, там ще гріється підвал. Що ми за всіх сусідів які відключилися платимо, ще за тепло у підвалі.

Зрештою, це стало другою причиною, чому Ілона вирішила відключитися від централізованого опалення. Хоча перейти на індивідуальне - річ справді не дешева. Власникам однокімнатних квартир доведеться викласти близько пів сотні тисяч гривень, двокімнатних - 60-70 тисяч. Але, враховуючи ціни на тепло, ці гроші окупляться за кілька років. Загалом, нині в Україні є лише два законні варіанти переходу на "автономку".

Геннадій Понамаранко, заступник директора Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-франківської міськради:

Перше поквартирно, тільки у випадку, якщо на момент вступу в дію цього закону в будинку було вже понад 50% абонентів було відключено. Інший варіант - виключно цілим будинком. Це треба збори організувати, і відсоток має бути дуже великий тобто відсоток має бути не менше 75 відсотків погодження від співвласників.

І жителі міст активно цим користуються.

Руслан Гайда, заступник міського голови Івано-Франківська:

За 2020 рік дозволів на отримання індивідуального опалення отримали 115 будинків, і в цьому році 53. І цей процес йде.

На відміну від України, де триває масовий перехід на опалення індивідуальне, Європа навпаки - повертається до централізованого.

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України":

Британія з 2025 року заборонила встановлення нових котлів газових. Йдуть ґрунтові теплові насоси, повітряні теплові помпи, пелетні котли, використання місцевого палива.

Тому замість повного знищення централізованої системи опалення, на Заході нині активно проводять її модернізацію. Та це потребує великих інвестицій. В Україні - їх просто нема.

Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська:

Ситуація є така, що з кожним роком і мережі погіршуються і кількість споживачів, які переходять на індивідуальне опалення збільшується.

Бо наочний аргумент - те, що люди бачать у платіжках, - є вирішальним:

Марія Василівна, жителька Івано-Франківська:

Торік я кожен місяць платила понад дві тисячі за двокімнатну квартиру. Я маю приклад, що дочка має на Мазепи двох кімнатну квартиру - третю частину вони платять.

Тут, у Франківську, з восьми сотень висоток - на автономці вже майже чверть, і ще стільки ж готуються до переходу.