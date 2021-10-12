У Маямі будують антиковідний хмарочос [ Редактировать ]
У Маямі розпочали будівництво першого у світі хмарочоса, готового до пандемії. У 55 поверховій будівлі планують розмістити розкішні апартаменти, готель та 10-поверхову лікарню.
Споруду оснастять безконтактними технологіями та надсучасною системою очищення повітря. Зі збудниками інфекцій розправлятимуться роботи-знищувачі бактерій. Забудовники впевнені - усе це вбереже мешканців від епідемій у майбутньому. Завершити будівництво планують у 2024 році. Вартість об'єкта - 550 мільйонів доларів.
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