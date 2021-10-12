Нобелівську премію з економіки отримали дві роботи [ Редактировать ]
Нобелівську премію з економіки отримали дві роботи. Половину премії вручили канадсько-американському економістові Девіду Карду. Він відомий концепцією мінімальної оплати праці, а також впливу імміграції на економіку. Другу половину розділили між американськими дослідниками Джошуа Ангрістом та Гвідо Імбенсом. Їхня робота також пов'язана з економікою праці та економетрією.
Девід Кард, лауреат Нобелівської премії з економіки, професор Каліфорнійського університету:
Дослідження потребують багато часу. Наше розуміння ринку праці чи іншого економічного явища постійно розширюється. Саме тому будь-якої миті певне відкриття може все змінити. Водночас потрібен час, аби переосмислити докази, які підтверджують або суперечать загальноприйнятій думці.
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