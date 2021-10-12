Від нового року у Франції заборонять пластикове упаковування для продажу фруктів і овочів. Закон ухвалили ще торік, однак нині уряд визначив перелік продуктів, які потрапляють під його дію.

За оцінками французьких експертів, більш ніж третина садовини й городини продається в упаковці. Тож, як очікується, цей крок допоможе запобігти викиданню понад мільярда непотрібних пластикових пакувань за рік.

У країні діє багаторічна державна програма поетапної відмови від пластику. З цього року у Франції вже заборонили пластикові соломинки, одноразовий посуд та пінопластові коробки для їжі навинос.