У Карпатах майже зима.

Сьогодні вранці в горах пішов сніг. На горі Піп Іван температура знизилася до мінус одного градуса. Сніжило не лише у високогір'ї, а й на гірськолижних схилах.

Опади в Україну приніс сніговий циклон із Європи. Напередодні снігом замело румунські Карпати. Там через заметіль навіть обмежили рух на дорогах.

Різку зміну погоди прогнозують і наші синоптики. Завтра по всій країні рясно дощитиме і відчутно похолодає.