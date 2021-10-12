Зима не за горами: у Карпатах випав перший сніг [ Редактировать ]
У Карпатах майже зима.
Сьогодні вранці в горах пішов сніг. На горі Піп Іван температура знизилася до мінус одного градуса. Сніжило не лише у високогір'ї, а й на гірськолижних схилах.
Опади в Україну приніс сніговий циклон із Європи. Напередодні снігом замело румунські Карпати. Там через заметіль навіть обмежили рух на дорогах.
Різку зміну погоди прогнозують і наші синоптики. Завтра по всій країні рясно дощитиме і відчутно похолодає.
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У районі гірськолижного курорту Буштені, в центральній частині країни, через заметіль навіть обмежили рух на дорогах.
Во вторник утром, 12 октября, в Ивано-Франковской области, на горнолыжном курорте, пошел снег
В Карпатах на горі Піп Іван морози вже вдарили, там мінус шість і сніжить.
Своим холодом зимы на планете обязаны холодному воздуху, который остужает Полярный вихрь
Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.