США послаблять карантинні обмеження для перельотів [ Редактировать ]
Сполучені Штати з листопада планують послабити обмеження для авіаперельотів і відкривають наземні кордони для вакцинованих туристів.
Найбільше ця новина потішить жителів Канади та Мексики. Заборона на поїздки у США автомобілем, залізницею чи поромом діяла більш як півтора року через пандемію ковіду.
Обов'язкова умова - щеплення має бути зроблене схваленою у Сполучених Штатах вакциною.
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