Обов'язкова умова - щеплення має бути зроблене схваленою у Сполучених Штатах вакциною.

Сполучені Штати з листопада планують послабити обмеження для авіаперельотів і відкривають наземні кордони для вакцинованих туристів.

Найбільше ця новина потішить жителів Канади та Мексики. Заборона на поїздки у США автомобілем, залізницею чи поромом діяла більш як півтора року через пандемію ковіду.

Обов'язкова умова - щеплення має бути зроблене схваленою у Сполучених Штатах вакциною.