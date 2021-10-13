Дорого зимувати цього року доведеться і європейцям. Жителів Німеччини вже попередили - слід готуватися до здорожчання комунальних послуг.

Наскільки зростуть тарифи на опалення та електроенергію цього сезону? І як німецька влада планує підтримувати незаможні родини? Тетяна Логунова розкаже.

Газ, електрика і пальне. У Німеччині підскочили ціни фактично на всі енергоносії. Абстрактне подорожчання газу та нафти на світових ринках вже відчули на власній кишені й побутові споживачі. Німців попередили - цієї зими рахунки за комунальні послуги будуть більшими.

Томас Енгельке, експерт з енергетичних питань німецької спілки захисту прав споживачів:

Панікувати не слід, але привід для занепокоєння вже є. Адже тарифи на енергоносії істотно зросли. За останній рік нафта на світовому ринку здорожчала удвічі, газ - утричі. Звісно, для побутового споживача цей стрибок цін не буде таким відчутним, оскільки діють довгострокові контракти, які уповільнюють подорожчання. Водночас багато постачальників газу вже підвищили тарифи для клієнтів. І ця тенденція може зберегтися й наступного року.

Цифри, які німці побачать у річних рахунках за тепло та електроенергію, вже спрогнозували експерти. Якщо люди не зменшать споживання, то за опалення доведеться сплатити на 200-300 євро більше ніж торік, ще на сто здорожчає електрика.

У німецьких ЗМІ нині багато порад, як заощадити цієї зими. Експерти рекомендують ретельно порівнювати ціни різних постачальників тепла та електроенергії, що працюють на ринку, і в разі наявності привабливіших пропозицій негайно укладати нові угоди. Вмикати опалення лише в тих кімнатах, де сім'я проводить більшість часу і прогрівати приміщення максимум до 20 градусів. А ще - утеплювати вікна та двері й користуватися енергоощадними лампами.

А політиків закликають терміново розробити програму підтримки родин, які отримують соціальну допомогу від держави.

Томас Енгельке, експерт з енергетичних питань німецької спілки захисту прав споживачів:

Ми вимагаємо, щоб уряд подбав про родини з низьким рівнем доходів. Вони не мають сидіти в холоді. Треба збільшити соціальну допомогу, щоб люди були в змозі сплачувати рахунки і їм не відімкнули опалення чи енергопостачання.

Від нового уряду, який нині формується, чекають також інвестицій в енергоефективне будівництво та розвиток відновлювальної енергетики. Що дозволить зменшити залежність від постачання газу та нафти.