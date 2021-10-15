COVID-19 в Україні: зафіксували майже чотирнадцять тисяч інфікувань за добу [ Редактировать ]
Майже 14 тисяч нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 202 пацієнти померло, одужало - чотири з половиною тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За кількома показниками ці регіони перебувають на межі "червоної" зони карантину.
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На межі "червоної зони" карантину нині - Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області - зазначили у МОЗі.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Дніпропетровщині та Одещині. Добовий показник у більш як тисячу - також перевищений на Львівщині та Житомирщині.
Одужало - майже шість із половиною тисяч людей. Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань на Харківщині - півтори тисячі випадків. Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.