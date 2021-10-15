Президент Зеленський огляне будівництво інфраструктури на сході країни [ Редактировать ]
Президент Зеленський продовжує візит на Донеччину та Луганщину. Сьогодні огляне будівництво об'єктів інфраструктури. Напередодні вітав воїнів з Днем захисників і захисниць України.
У Маріуполі воїнів нагородив за мужність та самовідданість. Зокрема, орден посмертно вручили родині полеглого добровольця із Маріуполя - Сергія Дятлова. Почесну нагороду отримала дружина та сини героя.
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