Світ викинув електроніки на 62 мільярди доларів [ Редактировать ]
Людство не вміє утилізувати електронні прилади. Лише цього року на смітники світу протраплять майже 60 мільйонів тонн уживаної електроніки. Це більше від ваги Великої китайської стіни.
Таку приголомшливу новину повідомила міжнародні група екологів, наголосивши, що світу терміново треба вчитися утилізації. Адже мікросхеми та інші вузли електроніки містять багато рідкісних елементів.
Натомість люди видобувають ці елементи з родовищ, завдаючи шкоди довкіллю. Натомість тонна уживаних мобільних телефонів, наприклад, містить золота у сто разів більше, ніж тонна золотої руди.
Аби переконати людство у своїй правоті, вчені навели таку цифру: два роки тому світ викинув електроніки на 62 мільярди доларів – більше, ніж ВВП більшості країн.
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