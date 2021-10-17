"Норвезького лучника" помістили у психіатричну лікарню [ Редактировать ]
З луком та стрілами. Житель невеликого норвезького містечка цього тижня вийшов на полювання. От тільки вистежувати вирішив не тварин, а людей.
Загиблих - п'ятеро. А самого стрільця поки що помістили в психіатричну лікарню. Чому останнім часом в різних країнах почастішали масові напади вбивць-одинаків? І який зв'язок між цим лучником та іншим норвезьким злочинцем - Брейвіком? І чи правда, що в останнього з'явився шанс на помилування? Наша Тетяна Логунова - розкаже.
Море свічок та квітів. Маленьке містечко Конгсберг, що на півдні Норвегії, сумує за своїми загиблими.
Елен жителька, Конгсберга:
Для нас дуже важливо бути тут, щоб показати рідним загиблих, що ми разом із ними. Я не знала особисто людей, яких вбили. Але водночас, я відчуваю, що ми були знайомі.
Крістіне, жителька Конгсберга:
У нас дуже маленьке містечко. Ми повинні підтримувати одне одного.
У жаху, в якому нині живе Конгсберг, є ім'я та обличчя. Еспен Андерсен Браатен. 37 років. Громадянин Данії, який мешкав у Конгсберзі. В середу ввечері він узяв лук та стріли й пішов у центр міста полювати... на людей. Цілив навмання. За 10 хвилин убив п'ятьох перехожих - чотирьох жінок та чоловіка. Ще двох - важко поранив.
Маркус, очевидець:
Я бачив чоловіка, в якого зі спини стирчала стріла. Так, прямо зі спини. Це наш поліцейський, який того вечора був не на службі. Його поранили біля магазина.
Ребекка, очевидиця:
Я була недалеко, і чула попереджувальні постріли поліції, яка намагалася зупинити чоловіка зі стрілами. Його самого я не бачила. Тут був хаос, усі люди кудись бігли.
Стрільця заарештували живим і неушкодженим. Спочатку поліція кваліфікувала його дії як "теракт". Утім, після допиту лучника - основна версія змінилася.
Пер Томас Онхольт, представник поліції:
Виглядає так, що найімовірніше, його дії були спричинені психічним розладом. З огляду на стан здоров'я, затриманий перебуває у закритому психіатричному закладі. Він зізнався у скоєному, але не визнає себе винним.
Конгсбергський лучник був відомий поліції й раніше. Його притягали до відповідальності за крадіжку, торгівлю наркотиками та погрози власним батькам. Кілька років тому чоловік прийняв іслам і, на думку правоохоронців, був схильний до радикалізації. Сусіди ж згадують - він був тихим і злим.
Ян, сусід:
Кремезний чоловік, з коротким волоссям і стурбованим, ні, не те слово, із серйозним виразом обличчя. Він ніколи не усміхався. Лише недоброзичливо дивився. Він виглядав злим. І він завжди був один.
Убивство людей засудив і новий прем'єр Норвегії. Йонас Гар Стьоре офіційно очолив уряд на наступний день після подій у Конгсберзі. У своєму першому виступі він висловив співчуття і згадав про теракт, який десять років тому шокував не тільки Норвегію, а й увесь світ.
Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Норвегії:
У моєму уряді є два міністри, які пережили трагедію на острові Утойя. Ще шестеро людей, які були там, працюють на різних посадах в урядовій команді. Це був жахливий теракт. І події, які ми переживаємо нині, змушують нас думати про людей, які бачили цей жах на власні очі. Ми з вами.
22 липня 2011 року усі світові ЗМІ показували Норвегію. Спершу - урядовий квартал в Осло, де злетіла у повітря замінована автівка. А вже через кілька годин світ приголомшили кадри з острова Утойя. Невідомий чоловік холоднокровно розстрілював молодих людей, що гостювали в літньому таборі однієї із партій. Обидва теракти влаштував норвежець Андерс Брейвік - правий екстреміст, яких хотів врятувати Європу від ісламізації та мультикультурності. За один день він убив 77 людей, ще 150 - поранив. Астрід Хом і досі важко згадувати той день.
Астрід Хом, очевидиця теракту на острові Утойя:
Я сховалася і написала батькам повідомлення - "я люблю вас, ви найкращі у світі". А вони не знали, що на острові щось відбувається. Вони думали, я пишу це через вибух в Осло.
Андерсу Брейвіку дали максимальний термін - 21 рік. Покарання він відбуває в одиночній камері, яка складається з трьох кімнат. В арештанта є непідключений до інтернету комп'ютер, телевізор та спортивний тренажер. Брейвік заочно вивчає політологію в університеті Осло та завалює адміністрацію в'язниці та суди скаргами на "нелюдські умови" тримання під вартою. Мовляв, на сніданок дають мало масла, каву приносять холодною, а ще - бракує спілкування з іншими в'язнями.
Тетяна Логунова, кореспондентка:
За ґратами Андерс Брейвік змінив ім'я та прізвище. Тепер він Фьотольф Хансен. Кілька місяців тому засуджений Хансен подав прохання про умовно-дострокове звільнення. Прокуратура, звісно, категорично проти, але останнє слово має сказати суд. Він ухвалить своє рішення вже до кінця цього року.
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