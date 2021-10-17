Сєвєродонецьк прийняв історичний військовий парад [ Редактировать ]
Історичний військовий парад. Уперше у місті Сєвєродонецьку на Луганщині вулицями крокували військові. Серед них ветерани родом з області, які захищали рідну землю ще від 2014 року. А також ті, хто боронять її зараз. Цього тижня Україна уперше відзначила оновлений День захисників та захисниць. Так, уперше! Бо лише цьогоріч до назви свята додали фемінітив. Адже в українській армії служить і багато жінок. (Про них ми розповімо далі у випуску). Дату, 14 жовтня, обрали невипадково. На неї припадає церковне свято Покрови, День українського козацтва та День створення Української повстанської армії.
Чи не в кожному місті відбулися марші героїв. Люди несли квіти до пам'ятників полеглих захисників. А на Хортиці в присутності Верховного Головнокомандувача присягу ліцеїста склали півтори сотні учнів.
Володимир Зеленський, президент України:
І хоч сьогодні, на жаль, хлопці з Луганського військового ліцею, не можуть повернутися сьогодні до свого рідного міста, до українського Луганська, до рідного закладу, який у 2014 було зруйновано, ми точно знаємо - це тимчасово. І одного дня, одного разу всі ви разом зберетесь у відбудованому Луганському військовому ліцеї, в часи миру, в нашій державі під синьо-жовтим прапором України. Розповідаючи, як починали шлях захисника України, держави, яка не зазіхає на чуже, але захищає і повертає, завжди повертає своє.
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