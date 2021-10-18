Проти Київської міської влади процесуальні провадження відкриваються в 10 разів частіше, ніж в інших регіонах. Про це свідчать результати дослідження Комітету виборців України, які були представлені під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Сплеск інтересу правоохоронців до столиці є надзвичайно великим. Показовий приклад, що в Києві зафіксовано понад 2136 процесуальних дій, тоді як в наступному місті по кількості – Одесі – вдесятеро менше, лише 234", - заявив під час прес-конференції генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

За даними дослідження, якщо порівняти кількість судових проваджень стосовно КМДА та інших ОДА, то майже 40% із загальної кількості проваджень стосуються КМДА, а 60% - всіх інших облдержадміністрацій. Зокрема, на Київську міську держадміністрацію припадає 579 проваджень, а на Київську обласну – лише 84.

Крім того, на обраних мерів міст та інші обрані органи влади в регіонах правоохоронні органи тиснуть більше, ніж на обласні держадміністрації, керівники яких призначаються президентом.

"Виглядає так, що влада та правоохоронці переслідують мерів самоврядних міст, але при цьому губернаторів не чіпають. І це незважаючи на те, що саме губернатори є фактичними розпорядниками основної частини бюджетних коштів, що освоюються в регіонах. Увага правоохоронних органів (80% судових рішень) стосуються органів місцевого самоврядування, натомість 80% коштів зосереджено у Служби автодоріг та облдержадміністрацій", - зазначив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Показово, що на "Великому будівництві" освоюється 77% бюджетних грошей, але стосовно регіональних Служб автомобільних доріг відкрито лише 3% проваджень серед усіх, що стосуються місцевих влад.

За словами Кошеля, обласні держадміністрації розпоряджаються 3% бюджетних коштів, проте стосовно них відкрито 16% усіх проваджень. А бюджети розвитку громад складають лише 20% від загальної суми бюджетних коштів, але стосовно виборної влади відкрито 81% від загальної кількості проваджень. Тобто правоохоронні органи приділяють особливу увагу діяльності виборної місцевої влади, але не бачать зловживань при будівництві доріг.