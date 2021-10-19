Віктор Ляшко: 95% ушпиталених - невакциновані [ Редактировать ]
В іншу область - лише із сертифікатом вакцинації або негативним тестом. З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами.
Нововведення обговорили під час селекторної наради у Президента. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% ушпиталених - невакциновані.
Щоб спонукати людей до імунізації, прем'єр доручив затвердити зручний графік щеплень для кожної області. А правоохоронці відзвітували про боротьбу з підробленими тестами та сертифікатами. Кажуть, лікарів і представників лабораторій - уже притягають до відповідальності.
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Про це повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. У їхньому складі будуть правоохоронці та працівники Держспоживслужби.
В ближайшее время обяжут вакцинироваться социальных работников и почтальонов. Следующие в списке сотрудники местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений
Про це в інтерв'ю виданню "Голос Америки" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, лікарі фіксують специфічні симптоми у пацієнтів, інфікованих цим штамом.
Того, хто відмовиться, усунуть від роботи без збереження зарплати.
Мінохорони здоров'я затвердило наказ, згідно з яким імунізуватися зобов'язані працівники виконавчої влади, місцевих адміністрацій, усіх закладів освіти та наукових установ, незалежно від форми власності.