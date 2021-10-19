З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами.

В іншу область - лише із сертифікатом вакцинації або негативним тестом. З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами.

Нововведення обговорили під час селекторної наради у Президента. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% ушпиталених - невакциновані.

Щоб спонукати людей до імунізації, прем'єр доручив затвердити зручний графік щеплень для кожної області. А правоохоронці відзвітували про боротьбу з підробленими тестами та сертифікатами. Кажуть, лікарів і представників лабораторій - уже притягають до відповідальності.