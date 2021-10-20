Навіть у разі виключення з цього переліку, обмеження на в'їзд кожна країна прийматиме окремо - Ніколенко

Через спалах коронавірусу українцям можуть обмежити в'їзд до Європи. Відповідне рішення Брюссель ухвалить до кінця цього тижня, - повідомляє кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.

Україна з липня перебуває у так званій "зеленій зоні". І наші громадяни могли подорожувати державами ЄС без жодних ковідних обмежень. Та навіть у разі виключення з цього переліку, обмеження на в'їзд іноземців кожна країна прийматиме окремо. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ: