Європа може обмежити в'їзд українським туристам через спалах коронавірусу [ Редактировать ]
Через спалах коронавірусу українцям можуть обмежити в'їзд до Європи. Відповідне рішення Брюссель ухвалить до кінця цього тижня, - повідомляє кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.
Україна з липня перебуває у так званій "зеленій зоні". І наші громадяни могли подорожувати державами ЄС без жодних ковідних обмежень. Та навіть у разі виключення з цього переліку, обмеження на в'їзд іноземців кожна країна прийматиме окремо. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ:
У разі ухвалення рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік.
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