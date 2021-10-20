Автотроща на Львівщині: внаслідок зіткнення загинуло подружжя [ Редактировать ]
На Львівщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинуло подружжя.
За попередніми даними, водій "Фольксваген Кадді" виїхав на зустрічну смугу і врізався у військовий ваговоз "Урал".
Водій легковика та його пасажирка загинули на місці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".
Обставини аварії з'ясовують.
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