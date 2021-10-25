Французькі парламентарі домовилися про безпрецедентний закон щодо захисту тварин [ Редактировать ]
Французькі парламентарі домовилися про безпрецедентний закон щодо захисту тварин. У країні планують заборонити продаж собак і кішок в зоомагазинах, використання диких тварин у цирках, а також розведення тварин заради хутра. А покарання за жорстоке поводження з тваринами суттєво посилять - до п'яти років за ґратами та 75 тисяч євро штрафу.
І законотворці й зоозахисники вже назвали цей документ історичним. Запроваджувати його в дію мають розпочати у 2024 році.
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