Австралія почне випускати своїх громадян із країни [ Редактировать ]
Австралія почне випускати своїх громадян із країни. Щоправда, лише вакцинованих. Із першого листопада імунізовані австралійці зможуть залишити країну без спеціального дозволу.
Нещепленим доведеться попередньо отримати відповідний документ. А також пройти 14-денний карантин після повернення в Австралію. Уряд країни на тлі пандемії закрив кордони ще торік у березні.
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