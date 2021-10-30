Ще сім регіонів почервоніли. Від сьогодні Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області перейшли на суворий карантин. Тож, на ковідній мапі їх вже 15. Життя невакцинованих стало на паузу. Без сертифікату про щеплення або свіжого ПЛР-тесту ані в транспорт, ані на ринок, ані в спортзал не пускають.

У цьому особисто пересвідчилися мої колеги - Христина Гашенко та Жанна Дутчак.

Від сьогодні Львів та область почервоніли. То ж сертифікат про вакцинацію чи ПЛР-тест обов'язкові для працівників. Відвідувачам можна з довідкою, що перехворіли.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Про посилення карантину у центрі Львова нічого не нагадує. Тут як завжди сотні туристів і чималі черги до кав'ярень.

Єдине, що кав'ярні зменшили кількість посадкових місць. Наполовину.

Наталія Тилькун, жителька Києва:

Я вважаю, що це необхідно зараз, тому що це безпека і здоров'я окремих людей, безпека нації в цілому. І є правило і їх треба виконувати. Хочеш подоружувати і жити вільно - виконуй правило. Не хочеш - сиди в дома. У кожного є вибір.

Неабиякою популярність мають паби, які працюють на виніс. Тут вимагають лише:

Владислав, продавець в пабі:

Тільки на виніс і в масках, з дотриманням дистанції і карантинних меж.

Неподалік зустрічаємо Андрія з Оксаною, туристів із Києва. Вони у Львові відпочивають уже тиждень. Провакциновані лише першою дозою. Не мають і довідок, що раніше перехворіли ковідом.

Оксана, туристка із Києва:

Другої вакцини поки що немає. Час не вийшов і я не можу зайти купити, щось з'їсти, в готелі зняти номер. Ну не зовсім комфортно.

Андрій, турист із Києва:

Я розумію, звичайно, я можу стати збудником, але я вважаю, що ті люди, які перехворіли і вони мають наявність антитіл, вони мають ті ж права і не мають обов'язків бути вакциновані.

Та не всі заклади дотримуються епідвимог.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Зараз ми в одній із кав'ярень у центрі Львова. Тут бачимо чимало людей і ніхто не дотримується дистанції.

Побачивши нашу знімальну групу, кельнери нагадують відвідувачам про карантинні правила.

Анастасія, офіціант:

Ми намагаємося зробити все, ми кричимо, щоб вони тримали дистанцію.

В приміщенні усі столики зайняті. Просимо у відвідувачів показати ПЛР-тест чи документ про щеплення.

Можете показати ще раз сертифікат про вакцинацію? Будь ласка, всі сертифікати в наявності.

Із ковід-сертифікатами святкують весілля молодята Ірина та Зеник. Застілля кажуть, хоч і невелике, всього на 10 людей. Всі гості імунізовані.

Зеник і Ірина , молодята:

Всі мають дві вакцини. Мають сертифікати в "Дії" або паперові. Ми дотримуємося всіх норм.

Натомість у торговельних центрах умови особливі.

Христина Гашенко, кореспондентка:

При вході в один із торгових центрів Львова ніхто не вимагає ані сертифікату вакцинації, ані ПЛР-тесту. То ж усі відвідувачі заходять вільно.

Документи просять лише на вході у крамниці. Та й то не всі. Лише побачивши камеру, продавчиня вимагає сертифікат. А от тих, хто бажає щепитися, щоб отримати цей документ у центрі вакцинації чимала черга. Щоб вколоти сироватку люди чекають по 5 годин. Вакцинуватись прийшли і подружжя пенсіонерів.

Лідія Петрівна:

З роботи не дають жити. Приставляють, що йти вакцинуватися обов'язково, хоть ми перехворіли.

Михайло Теодорович:

Крім того, треба витримати від 3 до 6 місяців. От і підійшов час, та й вирішили.

Черги і до медичних лабораторій. Тут не вакциновані планують отримати тест на антиген чи ПЛР.

Даниїл та Ніколь, жителі Львова:

Не плануємо навіть. Хтось каже - хорошо, хтось каже погано - так досліджуємо то питання.

На відміну від решти областей, які опинилися в "червоній" зоні, у Львові заборонили роботу театрів та музеїв, а ще нічних клубів та спортзалів. За порушення карантину - штраф від 17 тисяч гривень.

А це вже Івано-Франківськ. Продовольчий ринок у середмісті.

Зайти сюди можна, лише показавши сертифікат про подвійну вакцинацію або ж свіжий ПЛР-тест. Перевіряє документи на вході представник ринку. Та у більшості покупців - ні першого, ні другого папірця немає. Тож люди йдуть геть, втім, деякі пробують сваритися.

-Покажіть документ. -В машині. -Чого скандалите із самого ранку?

Андрій, працівник адміністрації продовольчого ринку:

Одні ставляться з розумінням, що це не адміністрація ринку придумала, а інші є що..

-Ну ви бачили, що чоловік, що я не буду..- В мене в машині.. -Ну покажи, які проблеми.

Представник адміністрації ринку каже: вчора їх всіх збирали у міській раді, і дали чіткі роз'яснення щодо роботи в червоній зоні. І ці вимоги стосуються не лише покупців, але і тих, хто тут працює. Жодних винятків, навіть для журналістів.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Оскільки мій оператор немає сертифікату про вакцинацію, на територію ринку дозволили зайти тільки мені.

Замість камери вмикаю телефон. У вихідні зазвичай тут не проштовхнутись. Нині - незвично порожньо. Більшість яток закриті. І лише де-не-де між рядами блукають поодинокі покупці.

Любов, жителька Івано-Франківська:

Я маю вакцину, я прийшла взяла. Ну а якщо люди не хочуть вакцинуватися, то нехай сидять дома. Це лічна справа кожного.

- Добрий день. Можете розказати як у вас торгівля сьогодні йде? - Ще ніяк. - Є люди? - Нема. Бачите самі, що базар пустий.

Пані Марія торгує на ринку білизною. Каже: вже майже обід, а вона ще нічого не продала. Каже: нині на базарі працює половина яток. У решти продавців просто немає сертифікатів вакцинації.

Марія, продавець ринку:

Треба вакцинуватися, аби мати доступ до всього. Якщо не вакцинувалася, значить має обмеження. З однієї сторони добре, але з іншої - зле. Багато людей на нашому ринку працюють і живуть лише із того, що зароблять. Якщо вони не виходять, значить вони не мають нині за що купити їсти.

Не густо з покупцями і у Світлани Мирославівни. Але жінка знайшла вихід - продає квіти просто через паркан.

Світлана Голуб, продавчиня:

Через паркан. Ліземо, синяки набиваємо, дивіться , нате…покажіть. 65 років, а я мушу тако тягатися. Дожилися. Так наробилися, руки терпнуть. Я маю пенсію 2200, ну як мені вижити.

Порожні нині не лише базари, але і продовольчі магазини.

Наталя, продавчиня:

Питають - а можна зайти, мужчини от зайшли…але ми не маємо. НЕ маєте, то я не можу, не пускаю. -А як дальше будете працювати? - Не знаю. Бо керівництво з понеділка будемо щось вирішувати.

А ось що працює в Івано-Франківську нині без змін, так це громадський транспорт. Тут правила залишилися практично такі самі, як і в помаранчевій зоні.

Олег, водій маршрутки:

-Щоб у масках їхали, і сидячий варіант. - А ПЛР-тести та сертифікати? - Неа. Ніхто такого не говорив.

Ярослав, водій автобуса:

-Всі їздять в масках, всі дотримуються дисципліни. - Сертифікати вимагаєте? - А я яке маю право вимагати?

Тим часом у пунктах вакцинації міста вже другий день - справжній ажіотаж. Ледь не доходить до бійок. Так, учора в одному з центрів масової вакцинації кілька десятків охочих щепитися дізналися, що закінчилася вакцина. І відмовилися випускати медиків. Довелося втрутитися поліції.