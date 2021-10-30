Коронавірус в Україні: яка ситуація в "червоних" зонах [ Редактировать ]
Ще сім регіонів почервоніли. Від сьогодні Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області перейшли на суворий карантин. Тож, на ковідній мапі їх вже 15. Життя невакцинованих стало на паузу. Без сертифікату про щеплення або свіжого ПЛР-тесту ані в транспорт, ані на ринок, ані в спортзал не пускають.
У цьому особисто пересвідчилися мої колеги - Христина Гашенко та Жанна Дутчак.
Від сьогодні Львів та область почервоніли. То ж сертифікат про вакцинацію чи ПЛР-тест обов'язкові для працівників. Відвідувачам можна з довідкою, що перехворіли.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Про посилення карантину у центрі Львова нічого не нагадує. Тут як завжди сотні туристів і чималі черги до кав'ярень.
Єдине, що кав'ярні зменшили кількість посадкових місць. Наполовину.
Наталія Тилькун, жителька Києва:
Я вважаю, що це необхідно зараз, тому що це безпека і здоров'я окремих людей, безпека нації в цілому. І є правило і їх треба виконувати. Хочеш подоружувати і жити вільно - виконуй правило. Не хочеш - сиди в дома. У кожного є вибір.
Неабиякою популярність мають паби, які працюють на виніс. Тут вимагають лише:
Владислав, продавець в пабі:
Тільки на виніс і в масках, з дотриманням дистанції і карантинних меж.
Неподалік зустрічаємо Андрія з Оксаною, туристів із Києва. Вони у Львові відпочивають уже тиждень. Провакциновані лише першою дозою. Не мають і довідок, що раніше перехворіли ковідом.
Оксана, туристка із Києва:
Другої вакцини поки що немає. Час не вийшов і я не можу зайти купити, щось з'їсти, в готелі зняти номер. Ну не зовсім комфортно.
Андрій, турист із Києва:
Я розумію, звичайно, я можу стати збудником, але я вважаю, що ті люди, які перехворіли і вони мають наявність антитіл, вони мають ті ж права і не мають обов'язків бути вакциновані.
Та не всі заклади дотримуються епідвимог.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Зараз ми в одній із кав'ярень у центрі Львова. Тут бачимо чимало людей і ніхто не дотримується дистанції.
Побачивши нашу знімальну групу, кельнери нагадують відвідувачам про карантинні правила.
Анастасія, офіціант:
Ми намагаємося зробити все, ми кричимо, щоб вони тримали дистанцію.
В приміщенні усі столики зайняті. Просимо у відвідувачів показати ПЛР-тест чи документ про щеплення.
Можете показати ще раз сертифікат про вакцинацію? Будь ласка, всі сертифікати в наявності.
Із ковід-сертифікатами святкують весілля молодята Ірина та Зеник. Застілля кажуть, хоч і невелике, всього на 10 людей. Всі гості імунізовані.
Зеник і Ірина , молодята:
Всі мають дві вакцини. Мають сертифікати в "Дії" або паперові. Ми дотримуємося всіх норм.
Натомість у торговельних центрах умови особливі.
Христина Гашенко, кореспондентка:
При вході в один із торгових центрів Львова ніхто не вимагає ані сертифікату вакцинації, ані ПЛР-тесту. То ж усі відвідувачі заходять вільно.
Документи просять лише на вході у крамниці. Та й то не всі. Лише побачивши камеру, продавчиня вимагає сертифікат. А от тих, хто бажає щепитися, щоб отримати цей документ у центрі вакцинації чимала черга. Щоб вколоти сироватку люди чекають по 5 годин. Вакцинуватись прийшли і подружжя пенсіонерів.
Лідія Петрівна:
З роботи не дають жити. Приставляють, що йти вакцинуватися обов'язково, хоть ми перехворіли.
Михайло Теодорович:
Крім того, треба витримати від 3 до 6 місяців. От і підійшов час, та й вирішили.
Черги і до медичних лабораторій. Тут не вакциновані планують отримати тест на антиген чи ПЛР.
Даниїл та Ніколь, жителі Львова:
Не плануємо навіть. Хтось каже - хорошо, хтось каже погано - так досліджуємо то питання.
На відміну від решти областей, які опинилися в "червоній" зоні, у Львові заборонили роботу театрів та музеїв, а ще нічних клубів та спортзалів. За порушення карантину - штраф від 17 тисяч гривень.
А це вже Івано-Франківськ. Продовольчий ринок у середмісті.
Зайти сюди можна, лише показавши сертифікат про подвійну вакцинацію або ж свіжий ПЛР-тест. Перевіряє документи на вході представник ринку. Та у більшості покупців - ні першого, ні другого папірця немає. Тож люди йдуть геть, втім, деякі пробують сваритися.
-Покажіть документ. -В машині. -Чого скандалите із самого ранку?
Андрій, працівник адміністрації продовольчого ринку:
Одні ставляться з розумінням, що це не адміністрація ринку придумала, а інші є що..
-Ну ви бачили, що чоловік, що я не буду..- В мене в машині.. -Ну покажи, які проблеми.
Представник адміністрації ринку каже: вчора їх всіх збирали у міській раді, і дали чіткі роз'яснення щодо роботи в червоній зоні. І ці вимоги стосуються не лише покупців, але і тих, хто тут працює. Жодних винятків, навіть для журналістів.
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Оскільки мій оператор немає сертифікату про вакцинацію, на територію ринку дозволили зайти тільки мені.
Замість камери вмикаю телефон. У вихідні зазвичай тут не проштовхнутись. Нині - незвично порожньо. Більшість яток закриті. І лише де-не-де між рядами блукають поодинокі покупці.
Любов, жителька Івано-Франківська:
Я маю вакцину, я прийшла взяла. Ну а якщо люди не хочуть вакцинуватися, то нехай сидять дома. Це лічна справа кожного.
- Добрий день. Можете розказати як у вас торгівля сьогодні йде? - Ще ніяк. - Є люди? - Нема. Бачите самі, що базар пустий.
Пані Марія торгує на ринку білизною. Каже: вже майже обід, а вона ще нічого не продала. Каже: нині на базарі працює половина яток. У решти продавців просто немає сертифікатів вакцинації.
Марія, продавець ринку:
Треба вакцинуватися, аби мати доступ до всього. Якщо не вакцинувалася, значить має обмеження. З однієї сторони добре, але з іншої - зле. Багато людей на нашому ринку працюють і живуть лише із того, що зароблять. Якщо вони не виходять, значить вони не мають нині за що купити їсти.
Не густо з покупцями і у Світлани Мирославівни. Але жінка знайшла вихід - продає квіти просто через паркан.
Світлана Голуб, продавчиня:
Через паркан. Ліземо, синяки набиваємо, дивіться , нате…покажіть. 65 років, а я мушу тако тягатися. Дожилися. Так наробилися, руки терпнуть. Я маю пенсію 2200, ну як мені вижити.
Порожні нині не лише базари, але і продовольчі магазини.
Наталя, продавчиня:
Питають - а можна зайти, мужчини от зайшли…але ми не маємо. НЕ маєте, то я не можу, не пускаю. -А як дальше будете працювати? - Не знаю. Бо керівництво з понеділка будемо щось вирішувати.
А ось що працює в Івано-Франківську нині без змін, так це громадський транспорт. Тут правила залишилися практично такі самі, як і в помаранчевій зоні.
Олег, водій маршрутки:
-Щоб у масках їхали, і сидячий варіант. - А ПЛР-тести та сертифікати? - Неа. Ніхто такого не говорив.
Ярослав, водій автобуса:
-Всі їздять в масках, всі дотримуються дисципліни. - Сертифікати вимагаєте? - А я яке маю право вимагати?
Тим часом у пунктах вакцинації міста вже другий день - справжній ажіотаж. Ледь не доходить до бійок. Так, учора в одному з центрів масової вакцинації кілька десятків охочих щепитися дізналися, що закінчилася вакцина. І відмовилися випускати медиків. Довелося втрутитися поліції.
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Тепер пасажирам потягів, літаків, та рейсових автобусів потрібно обов'язково мати при собі крім квитка, довідку про щеплення. В іншому разі - до салону зась. У МОЗі називають це вимушеним кроком, бо країна на межі локдауну.
Уряд затвердив нові правила для невакцинованих освітян та чиновників. Не торкнуться вони лише тих, хто має медичний висновок щодо протипоказань до щеплення.
Закриваються заклади освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.
Це значить, що в регіоні закриті ресторани і торгово-розважальні центри, спортзали, непродовольчі магазини, школи та ВИШі. А на вулиці вийшли протиковідні патрулі, які ловлять порушників.
Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів.