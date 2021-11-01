Біля пунктів вакцинації утворюються черги із сотень людей [ Редактировать ]
До пунктів щеплення у Києві напередодні вишикувалися черги із сотень людей.
Ін'єкції роблять і на найбільшому в країні стадіоні "Олімпійський".
Вакцинують у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах, на вокзалах і аеропортах.
Але пунктів імунізації бракує. Люди кажуть, щоб отримати вакцину, доводиться чекати по кілька годин.
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Бустерну дозу отримають ті, кому за 65, а також медпрацівники та персонал будинків літніх людей.
Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.
На їх думку, третю, так звану бустерну дозу вакцини, слід вводити через місяць після другого щеплення.
Громадським транспортом користуватися можна буде лише з Ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу.
Найбільше позитивних тестів - в Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.