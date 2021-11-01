В Україні вакцинувалися від коронавірусу 17% населення [ Редактировать ]
В Україні попередньої доби – 17,5 тисяч заражень коронавірусом.
Шпиталізували понад 5,5 тисяч хворих, померли 336 людей. Найбільше інфікованих на Харківщині, Одещині та Сумщині. У червоній зоні вже 15 областей.
Повністю вакциновані проти Ковіду 7,5 мільйонів українців, це майже 17 відсотків, а 10 мільйонів зробили перше щеплення.
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