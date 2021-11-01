На порушників чекатиме штраф від 17 тисяч гривень.

Обмеження червоної зони відсьогодні починають діяти у Києві. Втім, відчують їх на собі здебільшого ті, хто не вакцинувався.

Громадським транспортом користуватися можна буде лише з Ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу.

Те саме стосується торговельних центрів, готелів, спортзалів й закладів харчування. На порушників чекатиме штраф від 17 тисяч гривень. Школярі навчатимуться дистанційно.

А ось дитсадки працюватимуть за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.