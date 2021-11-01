У Києві почали діяти обмеження "червоної карантинної зони" [ Редактировать ]
Обмеження червоної зони відсьогодні починають діяти у Києві. Втім, відчують їх на собі здебільшого ті, хто не вакцинувався.
Громадським транспортом користуватися можна буде лише з Ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу.
Те саме стосується торговельних центрів, готелів, спортзалів й закладів харчування. На порушників чекатиме штраф від 17 тисяч гривень. Школярі навчатимуться дистанційно.
А ось дитсадки працюватимуть за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.
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