Таліби влаштували стрілянину на весіллі, поранено десятьох людей [ Редактировать ]
В афганській провінції Нангархар таліби влаштували стрілянину на весіллі.
Двоє людей загинули, 10 поранені. Бойовикам не сподобалася музика під час святкування.
Попри те, що за словами очевидців, дозвіл на це вони отримали від місцевого відділу Талібану.
Нагадаю, під час попереднього правління талібів музика в Афганістані була офіційно заборонена.
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Водночас у ЄС наголошують - відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. У країні стрімко погіршується економічна ситуація.
Раніше представники "Талібану" закликали Вашингтон надати доступ до цих коштів.
Очевидці розповідають, що чули три вибухи у різних частинах мечеті. Водночас афганські ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, вибух здійснив терорист-смертник.
Вони зараз мешкають по всій Америці - на восьми армійських базах, таких як оця - у Вісконсині. Більше 50 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти…
Цього разу через витік інформації у пресі. ЗМІ стало відомо, що Пентагон хоче розмістити своїх військових в Узбекистані.