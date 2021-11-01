Таліби розстріляли весілля, є десятеро поранених [ Редактировать ]
В афганській провінції Нангархар таліби влаштували стрілянину на весіллі.
Двоє людей загинули, 10 поранені. Бойовикам не сподобалася музика під час святкування.
Попри те, що за словами очевидців, дозвіл на це вони отримали від місцевого відділу Талібану.
Нагадаю, під час попереднього правління талібів музика в Афганістані була офіційно заборонена.
по теме
Двоє людей загинули, 10 поранені. Бойовикам не сподобалася музика під час святкування.
Водночас у ЄС наголошують - відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. У країні стрімко погіршується економічна ситуація.
Раніше представники "Талібану" закликали Вашингтон надати доступ до цих коштів.
Очевидці розповідають, що чули три вибухи у різних частинах мечеті. Водночас афганські ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, вибух здійснив терорист-смертник.
Вони зараз мешкають по всій Америці - на восьми армійських базах, таких як оця - у Вісконсині. Більше 50 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти…