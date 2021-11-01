За словами очевидців, дозвіл на це вони отримали від місцевого відділу Талібану.

В афганській провінції Нангархар таліби влаштували стрілянину на весіллі.

Двоє людей загинули, 10 поранені. Бойовикам не сподобалася музика під час святкування.

Попри те, що за словами очевидців, дозвіл на це вони отримали від місцевого відділу Талібану.

Нагадаю, під час попереднього правління талібів музика в Афганістані була офіційно заборонена.