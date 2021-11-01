Чи довго тримається імунний захист після щеплення? Хто в Україні може отримати довідку про протипоказання до імунізації? І коли нарешті з'явиться вітчизняна ковідна вакцина? Про все це ми ще поговоримо. Але спочатку - трохи політики.

Ковідні антирекорди й погіршення статистики - топ-тема в нардепів. Кошти на кисневі станції, спрощена реєстрація інноваційних ліків проти коронавірусу, посилення кримінальної відповідальності за фейкові ковід-сертифікати. Усе це планують розглянути уже завтра. Проведуть два засідання - планове і позачергове.

Що ще можуть розглянути цього тижня? Та кого з міністрів хочуть звільнити? Розкаже Анна Каменєва.

Забезпечити ковідні лікарні киснем. Нардепи вимагають якнайшвидше розглянути в залі документ про додаткові 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій. У першому читанні його проголосували ще в липні.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ми сьогодні треті у світі по рівню смертності - воно є наслідком того, що наші лікарні в цей між епідеміологічний період не забезпечили гарантованим і надійним постачанням кисню.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

В 12 областях проблема вже в тому, що кисневі ліжка або доступ до кисню заповнений на 100%. Чому це сталося? Тому що не закупили вчасно кисневі станції. Ми ініціюємо позачергове засідання, щоб винести лише одне це питання, яке врятує без перебільшення тисячі, а може й мільйони наших громадян.

Спікер пропонує не збирати позачергове, а розглянути документ - уже завтра, одразу після голосування в першому читанні за проєкт держбюджету на наступний рік. Щоправда, депутатам для цього треба пришвидшитися із розглядом поправок. Бо поки їх не пройдуть, голосувати за інші законопроєкти - не можуть. Тому ввечері завтра - позачергове таки проведуть. Аби посилити відповідальність за підробні ковід-сертифікати - від штрафу в 17 тисяч гривень аж до ув'язнення на три роки.

Олена Кондратюк, заступник Голови Верховної Ради України:

Це теж не якесь ноу-хау України, це є в всьому європейському світі. Наприклад у Франції, на скільки я знаю, є за фіксацію і продаж фейкових сертифікатів - загрожує до трьох років позбавлення волі. І 45 тисяч євро штрафу.

Іншим рішенням планують обмежити доступ до парламенту невакцинованих - як депутатів, так і журналістів. Окрім сертифіката, можна показати свіжий негативний тест. Та запрацює вимога не одразу.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Буде діяти з того моменту, коли будуть здійснені всі заходи, які передбачені. Організаційні. Але не пізніше 15 листопада. Тому що потрібна ще ціла низка організаційних заходів, зокрема зчитування, видача перепусток для осіб, які вакциновані, порядок проходження ПЛР-тестів.

Ще одна критично важлива тема, кажуть нардепи, - як пройти цей опалювальний сезон. У п'ятницю - під купол для звіту кличуть міністра енергетики. Опозиційні фракції вимагають ще й закони необхідні ухвалити.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

20 додаткових мільярдів на субсидії, просимо поставити його в порядок денний і розглянути. Друге - уряд має компенсувати місцевим бюджетам їхні витрати на компенсацію тарифів школам, лікарням, дитячим садкам.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

В енергетичній галузі початок кінця. Ми за крок до катастрофи. Без перебільшення. Нічого не залишається, як канючити в усіх енергоресурси й при цьому аж дивуватися, чому нам ніхто нічого не дає? Ви обіцяли творити та створювати. Понад два роки ви у влади. І що? Де ваші успіхи? Покажіть, може я окуляри одягну, бо їх не добачаю.

Візьмуться цього тижня нардепи й за кадри. Майже два тижні тому заяву про відставку написав міністр екології Роман Абрамовський. Сьогодні ж про намір піти з уряду за власним бажанням заявили два віцепрем'єри. Олег Уруський, глава Мінстратегпром та Олексій Рєзніков - міністр з питань реінтеграції окупованих територій. Він, до речі далеко не йде. Пересяде в крісло міністра оборони. Тож невдовзі варто очікувати й відставки Андрія Тарана.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Зараз міністерство оборони потребує дуже швидких, багато різних змін. За погодженням разом з паном Тараном, тому що в нього є стан здоров'я в тому числі. І зараз треба мати турборежим в міністерстві оборони. Треба було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити й здійснювати всі ці зміни. Пан Рєзніков, він вже довів свій професіоналізм.

А от замість Резнікова в крісло голови Мінреінтеграції може сісти нардеп Ірина Верещук. Кадрові ротації відбудуться в середу-четвер.