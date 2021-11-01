В Україні запрацювали нові правила дорожнього руху [ Редактировать ]
Нові правила - штрафи ті самі. Сьогодні набрав чинності великий пакет змін до Правил дорожнього руху, який Кабмін затвердив іще наприкінці вересня. І стосуються вони усіх: водіїв, велосипедистів і пішоходів. Що змінилося? - знає Ярина Марків.
Пішоходи, рух, заборонено, смуга, переїзди. Це дійсно необхідно вивчити й чимскоріше.
Знаки сучасного дизайну та нова розмітка. Відсьогодні в Україні набувають чинності оновлені правила дорожнього руху.
Олег Федоренко, начальник Управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору:
Ці зміни набули чинності ще з першого жовтня у форматі ДСТУ та з середини серпня поточного року в частині ДСТУ на дорожню розмітку. Ми нічого не міняли абсолютно. Тільки доповнили.
І спрямовані вони передусім на підвищення безпеки та комфорту незахищених учасників - велосипедистів і пішоходів. Зокрема, з'явилися окремі чіткі визначення різних елементів велоінфраструктури.
Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції НПУ:
Зараз є вже, окрім велосипедної доріжки, є вже поняття велосипедна смуга і різниця в тому, що в одному випадку виділена ділянка для руху поза межами проїжджої частини, поза межами дороги, а в іншому випадку - це вже в межах дороги.
Олег Федоренко, начальник управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору:
А особливо переїзд, який дає змогу велосипедисту переїхати проїзну частину, а не переходити з велосипедом поруч.
Тобто ви сьогодні вже помічаєте в центрі міста Києва, як велосипедний рух поділяється на доріжки, смуги.
Нові правила також передбачають появу на українських дорогах діагональних пішохідних переходів.
Ярина Марків, кореспондентка:
Так звані косі зебри розміщуються не під прямим кутом до тротуару, як зазвичай, а навскіс. Тобто, якщо такі з'являться тут, то я зможу дістатись он того боку - пройшовши проїзну частину лише один раз.
Олег Федоренко, начальник управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору:
Звичайно, в місцях влаштування дорожньої розмітки нової будуть встановлюватися нові дорожні знаки. Тим паче, що дорожні знаки мають вищу силу ніж дорожня розмітка. Ну й от такий цікавий також дорожній знак, дуже буде корисний у населених пунктах де пішоходні переходи доволі затяжні.
Нова розмітка і дорожні знаки спрямовані насамперед на вулично-дорожню мережу в містах, додає спеціаліст, та їх встановлять і на дорогах загального користування. Попри нововведення, відповідальність за порушення ПДР для українців залишиться незмінною.
Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції НПУ:
Якщо є порушення правил велосипедистами - 340 гривень штраф. І це правило є загальним. Для пішоходів - 255.
Зрозуміло, що якщо буде порушення правил дорожнього руху, то буде застосовано відповідальність, але в тих межах яка була раніше.
Оновлені правила - у вільному доступі на сайті Кабінету міністрів України.
А у столиці відсьогодні на семи ділянках доріг буде знижено максимально дозволену швидкість руху до п'ятдесяти кілометрів за годину.
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