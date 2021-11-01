Нові правила - штрафи ті самі. Сьогодні набрав чинності великий пакет змін до Правил дорожнього руху, який Кабмін затвердив іще наприкінці вересня. І стосуються вони усіх: водіїв, велосипедистів і пішоходів. Що змінилося? - знає Ярина Марків.

Пішоходи, рух, заборонено, смуга, переїзди. Це дійсно необхідно вивчити й чимскоріше.

Знаки сучасного дизайну та нова розмітка. Відсьогодні в Україні набувають чинності оновлені правила дорожнього руху.

Олег Федоренко, начальник Управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору:

Ці зміни набули чинності ще з першого жовтня у форматі ДСТУ та з середини серпня поточного року в частині ДСТУ на дорожню розмітку. Ми нічого не міняли абсолютно. Тільки доповнили.

І спрямовані вони передусім на підвищення безпеки та комфорту незахищених учасників - велосипедистів і пішоходів. Зокрема, з'явилися окремі чіткі визначення різних елементів велоінфраструктури.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції НПУ:

Зараз є вже, окрім велосипедної доріжки, є вже поняття велосипедна смуга і різниця в тому, що в одному випадку виділена ділянка для руху поза межами проїжджої частини, поза межами дороги, а в іншому випадку - це вже в межах дороги.

Олег Федоренко, начальник управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору:

А особливо переїзд, який дає змогу велосипедисту переїхати проїзну частину, а не переходити з велосипедом поруч.

Тобто ви сьогодні вже помічаєте в центрі міста Києва, як велосипедний рух поділяється на доріжки, смуги.

Нові правила також передбачають появу на українських дорогах діагональних пішохідних переходів.

Ярина Марків, кореспондентка:

Так звані косі зебри розміщуються не під прямим кутом до тротуару, як зазвичай, а навскіс. Тобто, якщо такі з'являться тут, то я зможу дістатись он того боку - пройшовши проїзну частину лише один раз.

Олег Федоренко, начальник управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору:

Звичайно, в місцях влаштування дорожньої розмітки нової будуть встановлюватися нові дорожні знаки. Тим паче, що дорожні знаки мають вищу силу ніж дорожня розмітка. Ну й от такий цікавий також дорожній знак, дуже буде корисний у населених пунктах де пішоходні переходи доволі затяжні.

Нова розмітка і дорожні знаки спрямовані насамперед на вулично-дорожню мережу в містах, додає спеціаліст, та їх встановлять і на дорогах загального користування. Попри нововведення, відповідальність за порушення ПДР для українців залишиться незмінною.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції НПУ:

Якщо є порушення правил велосипедистами - 340 гривень штраф. І це правило є загальним. Для пішоходів - 255.

Зрозуміло, що якщо буде порушення правил дорожнього руху, то буде застосовано відповідальність, але в тих межах яка була раніше.

Оновлені правила - у вільному доступі на сайті Кабінету міністрів України.

А у столиці відсьогодні на семи ділянках доріг буде знижено максимально дозволену швидкість руху до п'ятдесяти кілометрів за годину.