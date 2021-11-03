Найбільше заражень - у столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

19, 5 тисяч людей інфікувалися Ковідом за попередню добу в Україні.

Одужали - понад 12 тисяч українців. Три тисячі хворих ушпиталили. 700 пацієнтів померли. Найбільше заражень - у столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Щепилися за добу понад 270 тисяч людей.

Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою – 10, 5 мільйонів.