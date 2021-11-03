Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 млн українців [ Редактировать ]
19, 5 тисяч людей інфікувалися Ковідом за попередню добу в Україні.
Одужали - понад 12 тисяч українців. Три тисячі хворих ушпиталили. 700 пацієнтів померли. Найбільше заражень - у столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Щепилися за добу понад 270 тисяч людей.
Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою – 10, 5 мільйонів.
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