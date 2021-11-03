Еще одна страна объявила режим ЧП [ Редактировать ]
Эфиопия объявила режим ЧП из-за наступления повстанцев из региона Тыграй. Об этом сообщает на The Guardian.
Повстанцы заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.
Кроме того, премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов.
Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.
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