Эфиопия объявила режим ЧП из-за наступления повстанцев из региона Тыграй. Об этом сообщает на The Guardian.

Повстанцы заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.

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Кроме того, премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов.

Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.

Ранее мы писали о том, что в столице Киргизии начались массовые беспорядки.

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