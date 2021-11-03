Государственную таможенную службу Украины возглавит Вячеслав Демченко, уволенный указом президента Зеленского от 3 ноября с поста начальника управления разведки Администрации Госпогранслужбы. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в парламентской фракции "Слуга народа".

На посту главы Гостаможни Демченко заменит Павла Рябикина, который возглавит Министерство стратегических отраслей промышленности вместо уволенного Радой Олега Уруского.

В октябре 2020 года президент Зеленский присвоил полковнику Госпогранслужбы Вячеславу Демченко воинское звание бригадного генерала.

Накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года, Демченко наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

По данным издания "Страна", Демченко - человек влиятельного соратника Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева.



Напомним, что в апреле 2020 года Кабмин уволил с поста главы Гостаможни Максима Нефедова, после чего ведомство возглавляли Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис. В ноябре 2020 года ведомство возглавило Павел Рябикин.