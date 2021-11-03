Український тигр, на прізвисько Цезар, переїхав у Нідерланди. До нової домівки його доправляли три дні. Наразі тигр почувається добре, досліджує територію. А от якою була історія тварини тут, в Україні - дізнавалася Вікторія Парфенюк.

Тигри, леви, ведмеді - кожен із них цар на своїй території в дикій природі, та не серед людей. Тут вони - подарунки на день народження, іграшки в контактних зоопарках і моделі для фотосесій. А потім після відпрацьованих років, а інколи й лише місяців... пенсія, і це в кращому разі. Скалічені, хворі та знесилені вони потрапляють до Наталі.

Наталія Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Пока тигренок, львенок, там медвежонок маленький с ним играются, его эксплуатируют. Как правило, еще кормят неправильно, никто там за ним особо не следит. Дальше, в результате этого неправильного питания, стресса, он становится инвалидом, появляються боли, он становится агрессивным, дальше никому он не нужен. И, как правило, так животных либо убивают, берут следующих, чтобы это все было по-тихому. Либо когда зоозащитники успевают об этом узнать и каким то образом изъять, они попадают к нам.

Наталія утримує притулок для диких тварин під Києвом. Сюди потрапляють звірі із цирків, контактних зоопарків і приватних будинків. Тварин обстежують, лікують і... ні, не випускають у дику природу. Після життя серед людей звірі втрачають або ж, взагалі, від народження не набувають навичок для виживання.

Наталія Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Такие животные, которые выращены как тигры, львы, которые выращены не в дикой природе, их выпустить в природу уже невозможно. Они уже там "а" - не выживут, "б" - они становятся опасными для людей, поскольку они их не боятся, более того, они будут мстить, пока живы, скажем так. Ну, пару дней это тоже большой срок. Выжить у них шансов нет.

Історії вихованців у притулку зазвичай закінчуються хепі-ендом. Так сталося і з Цезарем, йому - одинадцять. На початку 2020 року його разом із сестрою та їхніми дітьми врятували зоозахисники із покинутої бази. Цезар потрапив у притулок. Тут його підлікували, виходили та почали шукати новий дім.

Наталія Попова, власниця "Притулку для диких тварин":

Тот же Цезарь во мне души ни чает, но это не любовь, если ты готов так держать животное. Конечно он меня любит, потому что у него нет выбора, потому что я к нему хорошо отношусь. Я его кормлю, я его лечу. Он это тоже понимает, но если бы у него был выбор, он бы некогда в жизни со мной не остался.

Притулок - це лише місце для реабілітації. Тут не збирають тварин і не проводять екскурсій. Після лікування звірів передають у заповідники, де ті мають і де розгулятися, і чим себе зайняти. Ось так Цезар цієї осені переїхав до Нідерландів.

Барбара ван Генне, керівниця місії з перевезення Цезаря до Нідерландів:

Після прибуття до Нідерландів Цезарю потрібен час, щоб звикнути до вольєра, у якому є розваги, рослини, є з чим гратися і що досліджувати. Звісно, йому треба звикнути й до нового доглядача. Та ми дамо тигру час освоїтися, щоб він почувався як удома і почав знову поводитися як справжній тигр.

Слідом за Цезарем на захід Європи вирушить і Кай - тигр-сусід у притулку. Єдині, хто залишиться тут назавжди, левиця Яна - їй 18, а для таких тварин це вже глибока старість, і ведмедиця - Маша. Тварина повністю паралізована.