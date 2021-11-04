Верховна Рада відправила у відставку п'ятьох урядовців [ Редактировать ]
Верховна Рада напередодні звільнила з посад п'ятьох членів уряду.
Депутати прийняли відставки міністра оборони Андрія Тарана та міністра довкілля Романа Абрамовського, двох віцепрем'єрів Олексія Резнікова і Олега Уруського, а також першого віцепрем'єра і міністра економіки Олексія Любченка.
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