Украину накроют туманы: прогноз погоды на 4 ноября [ Редактировать ]
Украину накроют туманы. Такая погода обойдет только три западные области. Ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Такая погода обойдет только такие области:
Хмельницкую,
Тернопольскую,
Львовскую.
Сегодня прогнозируют солнечную и теплую погоду. Хотя в четырех областях - Волынской, Ривненской, Львовской и Закарпатской - будут дожди.
Температура воздуха составит:
на западе днем +12+17, а ночью +3+5,
на севере днем +12+14, а ночью +3+6,
на востоке днем +12+15, а ночью +6+9,
на юге днем +13+17, а ночью +6+10,
в центре днем +11+14, а ночью +2+8.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда придут в Украину морозы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Уже к ночи атмосферное давление значительно возрастет
Во вторник-среду на погоду будет влиять циклон с юга, а со среды - атмосферный фронт с северо-запада
Погода в Украине в субботу, 30 октября, будет достаточно теплой и комфортной
Температура воздуха днем поднимется до +17, а ночные морозы вообще отойдут
Солнечная осень продолжит радовать украинцев во всех регионах