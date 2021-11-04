Украину накроют туманы. Такая погода обойдет только три западные области. Ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Такая погода обойдет только такие области:

Хмельницкую,

Тернопольскую,

Львовскую.

Сегодня прогнозируют солнечную и теплую погоду. Хотя в четырех областях - Волынской, Ривненской, Львовской и Закарпатской - будут дожди.

Температура воздуха составит:

на западе днем +12+17, а ночью +3+5,

на севере днем +12+14, а ночью +3+6,

на востоке днем +12+15, а ночью +6+9,

на юге днем +13+17, а ночью +6+10,

в центре днем +11+14, а ночью +2+8.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда придут в Украину морозы.

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