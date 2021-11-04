Согласно новому отчету Программы ООН по окружающей среде, разрыв между последствиями климатического кризиса и усилиями мира по адаптации к ним стремительно увеличивается.

В ежегодном отчете о Глобальном потеплении во время климатического саммита COP26 в Глазго, было обнаружено, что затраты на адаптацию к наихудшим последствиям Глобального потепления – засухи, наводнения и повышение уровня моря – в странах с низким уровнем дохода, составляют в 10 раз больше, чем они зарабатывают.

Правительства богатых стран в Парижском соглашении 2015 года подтвердили свое обязательство вносить 100 миллиардов долларов в год для поддержки бедных стран, чтобы они отказались от ископаемого топлива и адаптировались к бедствиям, вызванным изменением климата.

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Это связано с тем, что развивающиеся страны, особенно в африканском регионе, с наибольшей вероятностью столкнутся с последствиями катастрофического изменениями климата, несмотря на то что они вносят небольшой вклад в глобальные выбросы парниковых газов.

С другой стороны, обещанные 100 миллиардов долларов богатые страны пока не могут покрыть. Но даже этой суммы недостаточно для удовлетворения спроса. Согласно последнему анализу, в 2019 году в развивающиеся страны поступило всего 79 миллиардов долларов климатического финансирования.

По данным ЮНЕП, затраты на адаптацию для стран с низким уровнем дохода к 2030 году составят 140-300 миллиардов долларов в год, а к 2050 году – от 280 до 500 миллиардов долларов в год.

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Ученые заявили, что мир должен стараться поддерживать потепление ниже 1,5 градуса Цельсия –критического порога, при котором еще можно избежать наихудших последствий.

Свежий отчет предполагает, что этот порог будет превышен раньше, чем предполагалось ранее, и некоторые последствия для климата уже необратимы, что отражается на усилении масштабных пожаров, засух, наводнений и прочих катаклизмов.

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Двойной кризис, связанный с изменением климата и пандемией коронавируса, сильно затруднил меры по реагированию на экономику и стихийные бедствия. Но авторы уверяют, что мир может адаптироваться к наихудшим последствиям потепления, если предпримет меры прямо сейчас.

"Чем дольше мы откладываем действия по борьбе с изменением климата, тем сильнее от последствий Глобального потепления пострадают наиболее бедные страны", - резюмировал Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Украина может превратится в пустыню из-за климата.