Навіть удень, коли на лінії зіткнення працюють спостерігачі ОБСЕ, тут стріляють.

Чи стягує Росія свої війська до українського кордону? Таку інформацію цього тижня оприлюднила низка іноземних ЗМІ. Це неправда і провокація. Такою була реакція українського Радбезу. А сьогодні те саме повторили і в Офісі Президента. Кажуть: біля наших кордоні все спокійно. А от яка ситуація поблизу лінії розмежування? Там до спокою - дуже далеко. Лише за сьогодні - двоє поранених, і один - полеглий... Головний сержант Віталій Павлисько загинув від ворожого обстрілу із заборонених калібрів...

Весь цей тиждень на фронті працював наш воєнкор Руслан Смещук. І далі - його репортаж про те, що відбувається на поки немирному Донбасі.

Передові армійські позиції неподалік Катеринівки, що на Луганщині. Навпроти - окупований Первомайськ, звідки й стріляють. А ще поряд - пункт пропуску на непідконтрольну територію - Золоте. Ось так виглядає черговий мінометний обстріл, так би мовити, із "середини".

Такі обстріли тут майже через день. Його фільмували самі вояки. Вдалося зафіксувати навіть вибух ворожої міни в кадрі.

-Стрельба, свист и взрыв мины. Щас опять прилетить.

Цього тижня даний напрямок - стабільно напружена ділянка на лінії зіткнення.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Сейчас в последнее время чаще они стали и до этого были обстрелы, провод нам перебили, свет. Они активизировались и помки кидают, другую позицию поджигали.

Навіть удень, коли на лінії зіткнення працюють спостерігачі ОБСЕ, тут стріляють.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це результати влучання, розриву мінометної міни, важкої мінометної міни. Ну, а калібри поменше тут взагалі не стихають. От зараз, поки ми працюємо тут, на сусідній позиції періодично лунають кулеметні черги.

Часто, майже щоразу, таким обстрілам передує поява ворожих дронів-розвідників та коригувальників. Останнім часом війна стала технологічно сучаснішою.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Взлетел беспилотник, мы спросили чей? Нам сказали вражеский - и мы начали его сбивать пытаться, и начали нас обстреливать 120 минами.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

А щільно кладуть? Два прильоти і між ними 15, 20 метрів - тут так всюди. Біля спостережного пункту 15 метрів між мінами.

А це вже територія розведення біля пункту пропуску - Золоте. Уперше за багато місяців - навіть цей порівняно стабільний напрямок став мішенню.

Олексій Гаркуша, представник спостережної місії СЦКК:

Було зафіксовано прильоти 19 мін калібру 82 мм. В тому числі були пошкодженні фортифікаційні споруди КПВВ Золоте. Три міни було зафіксовано влучання в КПВВ.

Поблизу розташована агломерація шахтарських селищ Золоте, що розкинулися по балках і між териконами. Цей обстріл дуже налякав нечисленних мирних жителів. Такого, кажуть, тут не було останні кілька років.

Тетяна, жителька агломерації Золоте:

Мне кажется, шо с танков стреляли, чи не - я не понимаю. Но сильный обстрел был - меня потом час трясло. Не могла успокоится.

Люди, почувши перші вибухи, почали ховатися де хто міг.

- В погреб. - А з ким ти ховався? -С мамой.

Артему сім років. За своє життя він і не бачив нічого, крім війни. Хлопчика зараз не випускають за паркан. Аби встигнути сховати під час чергового обстрілу.

Артем, житель агломерації Золоте:

Я сейчас в огороде не нахожусь - могут в любой момент выстрелить. Нет я вот сейчас вообще во дворе и играю в песке.

А це - Лопаскине. Невелике селище під непідконтрольним Слов'яносербськом, що на березі Сіверського Дінця, вздовж якого проходить лінія фронту. Останні три роки тут було тихо. До цього тижня.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Так вони з безпілотника фотографували та розвідували інформацію, де знаходиться техніка, де знаходиться особовий склад, де КСП. І також були спроби збросити саморобні вибухові речовини.

Тож тепер тут підсилили позиції та укріплення.

І, на жаль, цей тиждень не минувся без втрат. Під час обстрілу загинув дніпрянин - Сергій Єлисєєв. Удома в бійця залишилися дружина і син. Чоловік був на фронті з початку бойових дій.

Це сталося на Маріупольському напрямку. І там же - Червоний Хрест та інші благодійники таки зуміли доставити пальне для жителів Старомар'ївки і Гранітного, які минулого тижня потерпали від артилерійських ворожих обстрілів. Зараз Старомар'ївка закрита, і благодійники намагаються доправити туди допомогу.

Марія Дубракова, представниця гуманітарного фонду "Карітас Волноваха":