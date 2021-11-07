Ситуація на фронті: загинув військовий, двох бійців поранено [ Редактировать ]
Чи стягує Росія свої війська до українського кордону? Таку інформацію цього тижня оприлюднила низка іноземних ЗМІ. Це неправда і провокація. Такою була реакція українського Радбезу. А сьогодні те саме повторили і в Офісі Президента. Кажуть: біля наших кордоні все спокійно. А от яка ситуація поблизу лінії розмежування? Там до спокою - дуже далеко. Лише за сьогодні - двоє поранених, і один - полеглий... Головний сержант Віталій Павлисько загинув від ворожого обстрілу із заборонених калібрів...
Весь цей тиждень на фронті працював наш воєнкор Руслан Смещук. І далі - його репортаж про те, що відбувається на поки немирному Донбасі.
Передові армійські позиції неподалік Катеринівки, що на Луганщині. Навпроти - окупований Первомайськ, звідки й стріляють. А ще поряд - пункт пропуску на непідконтрольну територію - Золоте. Ось так виглядає черговий мінометний обстріл, так би мовити, із "середини".
Такі обстріли тут майже через день. Його фільмували самі вояки. Вдалося зафіксувати навіть вибух ворожої міни в кадрі.
-Стрельба, свист и взрыв мины. Щас опять прилетить.
Цього тижня даний напрямок - стабільно напружена ділянка на лінії зіткнення.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Сейчас в последнее время чаще они стали и до этого были обстрелы, провод нам перебили, свет. Они активизировались и помки кидают, другую позицию поджигали.
Навіть удень, коли на лінії зіткнення працюють спостерігачі ОБСЕ, тут стріляють.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Це результати влучання, розриву мінометної міни, важкої мінометної міни. Ну, а калібри поменше тут взагалі не стихають. От зараз, поки ми працюємо тут, на сусідній позиції періодично лунають кулеметні черги.
Часто, майже щоразу, таким обстрілам передує поява ворожих дронів-розвідників та коригувальників. Останнім часом війна стала технологічно сучаснішою.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Взлетел беспилотник, мы спросили чей? Нам сказали вражеский - и мы начали его сбивать пытаться, и начали нас обстреливать 120 минами.
Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:
А щільно кладуть? Два прильоти і між ними 15, 20 метрів - тут так всюди. Біля спостережного пункту 15 метрів між мінами.
А це вже територія розведення біля пункту пропуску - Золоте. Уперше за багато місяців - навіть цей порівняно стабільний напрямок став мішенню.
Олексій Гаркуша, представник спостережної місії СЦКК:
Було зафіксовано прильоти 19 мін калібру 82 мм. В тому числі були пошкодженні фортифікаційні споруди КПВВ Золоте. Три міни було зафіксовано влучання в КПВВ.
Поблизу розташована агломерація шахтарських селищ Золоте, що розкинулися по балках і між териконами. Цей обстріл дуже налякав нечисленних мирних жителів. Такого, кажуть, тут не було останні кілька років.
Тетяна, жителька агломерації Золоте:
Мне кажется, шо с танков стреляли, чи не - я не понимаю. Но сильный обстрел был - меня потом час трясло. Не могла успокоится.
Люди, почувши перші вибухи, почали ховатися де хто міг.
- В погреб. - А з ким ти ховався? -С мамой.
Артему сім років. За своє життя він і не бачив нічого, крім війни. Хлопчика зараз не випускають за паркан. Аби встигнути сховати під час чергового обстрілу.
Артем, житель агломерації Золоте:
Я сейчас в огороде не нахожусь - могут в любой момент выстрелить. Нет я вот сейчас вообще во дворе и играю в песке.
А це - Лопаскине. Невелике селище під непідконтрольним Слов'яносербськом, що на березі Сіверського Дінця, вздовж якого проходить лінія фронту. Останні три роки тут було тихо. До цього тижня.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Так вони з безпілотника фотографували та розвідували інформацію, де знаходиться техніка, де знаходиться особовий склад, де КСП. І також були спроби збросити саморобні вибухові речовини.
Тож тепер тут підсилили позиції та укріплення.
І, на жаль, цей тиждень не минувся без втрат. Під час обстрілу загинув дніпрянин - Сергій Єлисєєв. Удома в бійця залишилися дружина і син. Чоловік був на фронті з початку бойових дій.
Це сталося на Маріупольському напрямку. І там же - Червоний Хрест та інші благодійники таки зуміли доставити пальне для жителів Старомар'ївки і Гранітного, які минулого тижня потерпали від артилерійських ворожих обстрілів. Зараз Старомар'ївка закрита, і благодійники намагаються доправити туди допомогу.
Марія Дубракова, представниця гуманітарного фонду "Карітас Волноваха":
Якщо туди можна буде дістатися, в саме село - ми приїдемо в саме село. Якщо ні - ми організуємо в Грантіному пункт видачі.
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